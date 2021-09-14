〈五倍券來了〉數位綁定拚雪恥 金融業加碼33億元回饋搶客

三倍券去 (2020) 年的數位綁定占比僅 8%，五倍券為了「雪恥」，金管會今 (14) 日舉行「金融業協助推動數位振興五倍券啟動大會」，主委黃天牧表示，金融業共加碼 33 億元、462 萬份，希望鼓勵民眾多使用數位五倍券。

五倍券最快 9/22 就開放民眾數位綁定，今年的五倍券特色主要有兩大，第一，1000 元由政府出，人人都能領；第二，便是力推「數位綁定」，各家銀行、電子支付的加碼方案也陸續推出搶客。

黃天牧表示，金管會鼓勵各金融業全力響應「數位振興五倍券」措施，此次的數位綁定擴大支付工具，包括傳統的信用卡、電子支付、儲值卡等都適用。

黃天牧進一步指出，且金融業業推出很多綁定加碼回饋的活動，原本加碼 262 萬份、24 億元，在各金融業響應振興消費下，截至 9/11 止，加碼已提升到 462 萬份、33 億元，相信到真正啟動之後，加碼數字還會再增加。

黃天牧強調，此活動雖然是振興經濟，但對金融業也是利己利人，綁定數位支付，可以擴大內需，對台灣經濟跟金融都有助益，相信今年五倍券數位綁定會超越去年，提振內需與經濟成效上更會再創高峰。