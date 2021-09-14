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看好REITs2.0潛力 月月配息實質高息資產基金將問世

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
華南永昌投信董事長黃昭棠。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)
華南永昌投信董事長黃昭棠。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)
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REITs實質資產高息配息華南永昌實質豐收組合基金新基金上市基金

疫情改變了大家的生活形態與消費行為，同時也浮現相關投資商機，華南永昌投信今 (14) 日舉辦新基金發表會指出，投資人不妨將目光轉向聚焦實質資產與高息資產，尤其看好新型態 REITs2.0 的投資機會，預計於 10 月 4 日募集華南永昌實質豐收組合基金，採月月配息，兼顧收息與資本利得契機。

華南永昌投信表示，疫情顛覆了傳統投資思維，目前微利又物價上漲之際，預料實質資產如公用事業、不動產等，挾著收入相對平穩、較其他產業提供較高配息能力等利基，可望發揮防禦波動的效益，長期投資價值相對穩健，因此建議投資人不妨將目光轉向聚焦實質資產與高息資產，歷史經驗來看，過去通膨升溫時，不動產、原物料、抗通膨債等相較於傳統股、債更具表現，既能跟上景氣循環腳步，又能透過多元布局降低波動，將是因應市場變動最佳解決方案。

華南永昌實質豐收組合基金擬任經理人陳蓓娟表示，隨全球疫情漸趨緩，經濟復甦之路也露出曙光，華南永昌實質豐收組合基金以跨國投資多元平衡佈局的豐富組合，從生活中尋找投資標的，挖掘不同收益來源，除傳統的實質資產產業外，更聚焦新型態 REITs2.0 投資機會，當前 REITs 發展已經與產業趨勢結合，搭上新科技、新產業需求成長強勁的順風車，邁向 REITs 2.0 的時代，兼具收益穩定性與成長性，相關機會投資潛力值得期待。

陳蓓娟分析，其實生活大小事與實質資產有關，舉例來說，新科技、新需求帶動新型態 REITs 快速成長，帶動 5G 商機及基地台、電塔等基礎建設需求，加上疫情影響人們的生活型態與消費型態加速改變，網路消費崛起，帶動雲端運算數據中心到倉儲物流需求的升級，以及近幾年高齡、少子化的人口結構改變，推升醫療照護的消費模式，強勁需求有利推升租金上揚，帶來相關行業投資機會，因此具備能提供「收益」的特質，擁穩定現金流，因而較其他產業可提供較高配息能力。

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