 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

中國恒大財務危機 台灣金融三業曝險全都露 保險業0踩雷

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
中國恒大財務危機 台灣金融三業曝險全都露 保險業0踩雷。(鉅亨網資料照)
中國恒大財務危機 台灣金融三業曝險全都露 保險業0踩雷。(鉅亨網資料照)
Tag
恒大金管會曝險銀行保險證券基金

中國房地產巨頭恒大集團財務危機正在快速爆雷，已經出現違約、延遲兌付，台灣金融三業－－銀行、證券、保險的曝險狀況也備受矚目，金管會今 (14) 日公布曝險狀況，都在可控範圍，影響不大，其中保險業更為 0 曝險。

銀行局統計，只有兩家國銀採到恒大授信地雷，且合計曝險金額在新台幣 5 億元以內。銀行局近年對整體海外及大陸曝險狀況都積極掌握，其中，大陸曝險截至 6 月底為 1.4 兆元，都尚在法定限額的可控範圍之內。

銀行局進一步指出，國銀對大陸曝險占淨值比最高出現在 2015 年 1 月，當時占比近 70%，在中美貿易戰、新冠肺炎疫情爆發後，曝險逐季下滑，目前已降到 37%，持續創歷史新低。相信各銀行也都會對風險胃納進行配置，目前國銀平均資本適足率已達 14.98%、逾放比為 0.21%、備抵呆帳覆蓋率 644.03%，資產品質良好。

保險業部分，保險局表示，保險業皆無投資恒大相關的股票或債券等有價證券，因此曝險為 0。

至於證券業，證期局表示，統計至 7 月底，證券自營商沒有投資很大部位，而境內基金方面，共有 44 檔基金持有恒大，曝險規模為新台幣 12.62 億元，占相關基金規模 0.64%，占整體境內基金規模 0.03%。

而國人投資的境外基金部分，則有 41 檔境外基金持有恒大的相關部位，依國人持有部位計算，投資金額只有新台幣 4.51 億元，占國人持有部位的 0.39%，若依國人持有境外基金總部位來看，占率更只有 0.01%，影響不大。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞