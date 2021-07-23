彭博專欄：恆大已到了殘局 合夥、IPO或是甩賣

中國恆大集團億萬富翁創始人許家印有一個大問題，由於這家房地產開發商的美元債交易價格處於低位，使得房地產帝國的重組似乎難以避免。

許家印之前並非沒有對恆大集團進行過重大改造，而且他的動作很快，在去年 9 月爆發現金緊縮的幾天內，許家印說服長期投資者把價值人民幣約 863 億元 (約合 133 億美元) 的混合證券轉為了股權，從而避免了一場債務危機。

那次唯一接受外科手術的是恆大的資本結構，許家印實際的商業帝國完好無損，他繼續當家掌舵。

但當前這場信貸緊縮要深多了，中國的區域性銀行和省級政府都對恆大的現況感到不安，且恆大集團與供應商的關係也越來越緊張，看起來越來越像是必須進行重組。

這盤殘局如何了結？許家印會失去他的帝國嗎？

在 7 月 27 日恆大董事會會議之前，筆者提出一些觀察，該會議將討論特別股息，而許家印這次已不能指望他的生意夥伴了，

去年秋天曾對恆大施以援手的億萬富翁張近東，最近放棄對電子零售商蘇寧易購的控制權，張近東沒有償還自己的債務，而是過於慷慨，最後因此失去了他皇冠上的明珠，對於任何創業家來說 ，自我保護應該入門的第一課。

與其上下審視自己的供應鏈，許家印可能得硬著頭皮左右尋覓，求助於其他房地產開發同行，畢竟，許家印建立了中國第二大房地產企業，恆大手上有很多項目可以出售以籌集現金。

其他陷入困境的企業集團以前也採取過類似的策略。

隨著北京有意壓制一些公司的海外收購狂潮，在 2017 年，億萬富翁王健林的大連萬達集團、海航集團和安邦保險集團都面臨過困境。

當然王健林壯士斷腕，將酒店業務出售給富力地產，將旅遊和主題公園項目出售給融創中國控股，萬達至少能夠免於破產。

(Shuli Ren 是彭博專欄作者，重點關注亞洲市場，本專欄並不代表彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。)

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