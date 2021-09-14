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【台股龍捲風】先賣再買 買更多 4919新唐又大跌了！

徐照興分析師(永誠國際投顧)
【台股龍捲風】先賣再買 買更多 4919新唐又大跌了！(資料來源:shutterstock)
【台股龍捲風】先賣再買 買更多 4919新唐又大跌了！(資料來源:shutterstock)
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徐照興永誠投顧航運電子車用

台股季線震盪續震盪，明天期貨月結算，目前未平倉口數大量區集中在 17400 點到 17500 點，操作都不用追，目前外資仍有 15368 口空單。

航運：

航運股報價持續大漲，甚至於 BDI 指數還狂噴，但貨櫃三雄長榮 (2603-TW)，萬海 (2615-TW)，陽明 (2609-TW) 甚至於散裝航運股，就是漲不太動，代表籌碼還未清洗乾淨，這裡操作都不用猜，等定發動，再買都還來的急，而昨天強勢的鋼鐵，今天馬上轉弱，代表昨天追的人又套牢在相對高點了，結至下午，不鏽鋼和鐵礦石報價都跌，玻璃報價更是大跌 4% 以上，此族群宜先避開，等報價止跌回穩，再買即可！Telegram：https://t.me/imoney168

電子：

台積電即刻調漲報價，龍捲風很早就提醒，毛利高的 IP 矽智財影響較小，今天力旺 (3529-TW) 持續創高，智原 (3035-TW)、創意 (3443-TW)、M31 (6643-TW)、晶心科 (6533-TW) 大漲而上周大家不斷討論的 MCU 概念股新唐 (4919-TW) 如預測，股價果真跌破線，投信持續賣，目前仍看不出止跌訊號，現在還有很多投信結帳股 (會跌的宜先避開)https://youtu.be/MKYXsFbDS9w

而眾所期待的蘋果手機即將亮相，但很明顯的指標股: 全新 (2455-TW)，穩懋 (3105-TW) ，宏捷科 (8086-TW) 漲不動，大立光 (3008-TW) 破低，玉晶光 (3406-TW) 利多不漲，以前的人氣股可成 (2474-TW) 早已被市場給遺忘了，股市就是很現實，一旦沒有新題材了，要漲的機會就較小！

而展望較佳的晶圓代工: 台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 、世界先進 (5347-TW) 似乎也漲不太動，這些投資人都需要留意，大部分的言論都報喜不報憂，這樣很不好。

再來談談: 高速傳輸 IC，上週一堆人討論這題材，但像創惟 (6104-TW)，威鋒電子 (6756-TW)，譜瑞 (4966-TW)，祥碩 (5269-TW)，通嘉 (3588-TW) 等，這類股都不行追，追了都容易套牢，就像聚積 (3527-TW)，漲的時候媒體會說 LED 驅動 IC 很好，但現在股價可是做出頭部區囉 (230 元頸線須趕快站上，否則套牢賣壓大)。

車用：

肯定是電池，今天【上證】都漲這塊，但指標股美琪瑪 (4721-TW) 就是沒漲，漲到聚合 (6509-TW)，而高價股同致 (3552-TW)、智伸科 (4551-TW) 有再動，但看起來比較像跌深反彈。

目前根據龍捲風操盤術: 加權 + 台灣 50 持續日 KD 死亡交叉，所以指數漲不太動，而 23 開頭的電子類股，持續死亡交叉，且破 50 軸防線，準備往 20 軸探低，還看不出止跌跡象，只能期待美股的【費半】來救 (現以日 KD 黃金交叉)。

今天雖然指數僅小跌，但我們看空的個股卻大跌，雖然又對了，可是卻高興不起來，因為套牢的投資人將越來越多，勢必會造成層層套牢賣壓，而市場將會持續量縮，這對於往後的操作相當不利，只能提醒大家，自己操作要盯緊一些，需要尋求協助的話可用以下任何的連結，都可找到筆者。

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

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