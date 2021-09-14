 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

投資總鋪師：IP股王再創新高 中秋前最該押寶哪些？

鉅亨網新聞中心
投資總鋪師：IP股王再創新高 中秋前最該押寶哪些？ (圖:shutterstock)
投資總鋪師：IP股王再創新高 中秋前最該押寶哪些？ (圖:shutterstock)
Tag
萬寶投顧王榮旭台股

萬寶投顧王榮旭表示，台股成交量萎縮，市場觀望，等待中秋過後台股變盤，但除非美股有重大利空，否則秋節過後台股並沒有大跌的風險，但要大膽挑戰前高萬八需要補量，否則大盤恐怕還是箱型區間整理。

在量縮之下，個股沒有辦法全部都漲，只有選對股票才能賺，電子籌碼還是優於傳產。航運及鋼鐵漲價利多不斷，但是業績最好的貨櫃三雄該漲不漲，最近傳出部分航商凍漲運價，導致貨櫃三雄又回到前低測試支撐，拖累鋼鐵，只剩中鋼 (2002-TW) 一枝獨秀。

整體來看，傳產幾乎沒有指標股漲回 7 月高點的股票，可見籌碼太重，對股價影響真的很大。反觀晶圓三雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 都已先後突破前高。

超高價電子股矽力 - KY(6415-TW)、祥碩 (5269-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、力旺 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 也領先大盤漲回前高萬八以上，領先創高就是主流，中秋連假前，強勢電子消化獲利回吐的賣壓，正是押寶中秋過後到年底最後一波行情的機會。

年底到明年初無財報干擾，資金卡位明年新產品、新規格、新產能的股票，所以也稱之為做夢行情，中小型股這個時候最會飆。

展望 2022 年景氣能見度最明朗的莫過於晶圓代工，供不應求直達 2023 年，估計 2022 年第一季，晶圓代工將再調整價格，不只晶圓三雄受惠，上遊矽晶圓環球晶 (6488-TW)、台勝科 (3532-TW)、合晶 (6182) 將進入另一波產業高峰期。

其中，合晶是主要受惠者之一，6～8 吋矽晶圓細目前供不應求，報價可望逐季成長，且中國鄭州廠新增產能及上海合晶廠復工，營收規模擴大，第三季業績將創新高，第四季更好，股價沿著季、月線向上盤間，和上海合晶已經切入碳化矽技術，搭上第三代半導體商機。

而漢磊 (3707-TW) 及世界先進因跨入第 3 代半導體，股價大漲，合晶也可望補漲。而合晶的籌碼，從融資流入外資、投信法人手中，籌碼具有優勢，未來漲勢會更凶。

晶圓代工漲價對部分難以轉嫁的 IC 設計業者來說是利空，但對於矽智財 IP 股來說，這是利多，IP 股王力旺股價再創新高，對 M31(6643-TW)、創意 (3443-TW) 及智原 (3035-TW)，比價空間拉大。

兩周之前，我在專欄分析看好台積電調漲代工費，受惠的是創意以及智原，9 月 14 日，創意已經創了波段高點，而智原也逼近 7 月前高。

上周專欄也提醒創意及智原同樣也是 USB 矽智財供應商，在明年 USB 4.0 將成為新規格主流的情況下，高速傳輸晶片對於晶圓代工轉嫁能力高，因此高速傳輸相關的股票也開始大漲起來。

而高速傳輸晶片股王祥碩 8 月營收雖然下滑，但無關 USB 4.0 的商機，祥碩是 USB 4.0 的領導廠商，USB 4.0 將帶動的是明、後年的獲利大幅成長，短線充其量是漲多拉回。

同族群威鋒電子 (6756-TW) 及創惟 (6104-TW)8 月營收則是續創歷史新高，USB 4.0 對靜電防護 IC 需求擴增，這就是晶焱 (6411-TW) 今年大漲創高的原因，通嘉 (3588-TW) 及松翰 (5471-TW) 的 USB PD 快充都已經通過認證，因為 USB PD 快充讓充電時間大幅縮短，估計明年可大幅貢獻業績。

創惟則是在蘋果供應鏈中，以 USB 控制 IC 獲得大筆的訂單，估計這次蘋果推出全新設計的 MacBook Pro，也將由創惟獨家供應 SD 卡插槽客製化控制晶片，成為蘋果新品最大的受惠者之一，短線股價漲多拉回測試月線，籌碼換手後，估計再漲機率高。

還有更多的潛力股分析，我會在我的 Line 粉絲團，再跟讀者分享，歡迎加入。

立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 Line 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo888
投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團

http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷  審慎評估並自負投資風險

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
中鋼2002聯電2303台積電2330智原3035創意3443力旺3529台勝科3532通嘉3588漢磊3707祥碩5269世界5347松翰5471創惟6104合晶6182晶焱6411環球晶6488M316643
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞