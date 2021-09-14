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6家保險業者試辦遠距投保 尚未有公司可落地

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
6家保險業者試辦遠距投保 尚未有公司符合常態化。(鉅亨網資料照)
6家保險業者試辦遠距投保 尚未有公司符合常態化。(鉅亨網資料照)
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遠距投保金管會富邦產險

隨著金融科技發展與國內爆發疫情，金管會原本擬規劃遠距投保常態化，保險局今 (14) 日統計，截至目前為止，共計已核准 6 家壽險、產險公司申請試辦遠距投保，但目前尚未有任何一家可以「落地」讓遠距投保常態化。

金管會統計，最早核准國泰人壽自 6 月 15 日開始試辦遠距投保，第二家是中壽於 7 月 1 日開始試辦，後續依序為富邦人壽 7 月 9 日、全球人 8 月 23 日都啟動遠距投保，而富邦產險與新光人壽也已核准，預計於 11 月正式試辦遠距投保。

保險局副局長張玉煇表示，因為各家遠距投保試辦尚未結束，並不是達到二個月時間就算完成試辦，還有其他個別條件，需視成果報告結果出爐後再予審查，因此目前尚未有任何一家可以「落地」常態化。

目前核准試辦的 6 家公司中，富邦產險率先獲准成為產險業首家試辦視訊投保業者，擬推出「Next2U 遠距視訊投保」，結合科技「人臉生物辨識」、「電子簽名」加上「專人解說」的服務，提供客戶免紙本、零接觸、專人服務的新型態快速投保體驗。

富邦產險總經理羅建明表示，為提供客戶安全的投保方式，富邦產險運用保險科技多重技術，包含人臉辨識、台灣大哥大 Mobile ID（MID）、身份證文字辦識、真人語音辨識等，在加密的線上虛擬會客空間內，透過業務員的線上說明充份了解保障內容、申辦流程及保單條款等，安心、安全地完成線上親簽要保作業。

羅建明表示，富邦產險客戶於投保過程，將採一次親簽、逐欄授權套入方式，省去過往逐頁逐項簽名的繁複流程，讓客戶專注在保障內容及條款的說明。透過遠距視訊投保以加速投保流程、節省移動及紙本處理成本，並與富邦產險各類線上投保服務一致，提供投保後最快翌日就能生效。

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