〈觀察〉遠距投保可望常態化 壽險科技力成銷量新關鍵

台灣壽險業 50 年以來有一套「親晤親簽」的規範制度，依法規定，保險業務員須親見客戶，並由客戶親自簽署投保文件，然而隨著金融科技發展與國內爆發疫情，金管會已規劃遠距投保常態化，未來壽險業務員除了賣保單、賣服務，公司內部科技力的展現，也將成為銷售大戰的關鍵。

金融科技愈來愈發達，但壽險業受限於親晤親簽規定，一直只發展到「行動投保」而已，也就是是保險業務員仍須帶著手機或平板，利用這些行動裝置與客戶面對面接觸，且須請客戶在平板上簽名回傳。

但是因為疫情爆發，三級警戒限制了人與人的社交距離，卻也促發了遠距投保的需求，目前國泰人壽、中國人壽、富邦人壽與全球人壽已獲保險局核准試辦「遠距投保」，雖然疫情警戒上周降至二級，但是金管會擬視試辦結果決定遠距投保是否就此常態化。

透過視訊設備去投保跟現行網路投保概念不同，網路投保是用其他身份驗證方式，直接在線上要約、同意承保，不需簽名，所以適用的只有一些旅平險、定期壽險、傳統型年金保險、實支實付型健康險、利率變動型年金險、小額終老保險等。

但如果是視訊遠距投保，業務員不用面對面，但透過 APP 跟網路視訊就可與客戶在空中相會，需要填寫的資料表已內建在 APP 裡，業務員只要遠距「親視」客戶簽名，業務員與客戶視訊的影像紀錄直接讓系統儲存，立即傳回保險公司就可進行核保，則是未來的目標。

保險局目前透過試辦，就是希望籌組 App 遠距投保聯盟隊，並且視試辦結果後，再朝制度化、常態化方向進展。一旦遠距投保常態化，就可大大增加投保的便利性，且保險局規畫的方向，不僅擬予以制度化，且未來若開放遠距投保，擬對大部份險種都可以適用，屆時各壽險業者內部科技能力可以做到什麼程度，將是業務銷售大戰的關鍵重點。