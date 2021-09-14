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鴻海斥逾10億元 與泰國國家石油成立合資公司

鉅亨網記者彭昱文 台北
左起為泰國國家石油公司總裁兼執行長Auttapol Rerkpiboon，以及鴻海董事長劉揚偉。(圖：鴻海提供)
左起為泰國國家石油公司總裁兼執行長Auttapol Rerkpiboon，以及鴻海董事長劉揚偉。(圖：鴻海提供)
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鴻海泰國電動車

鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日宣布，與泰國國家石油公司(PTT) 透過線上儀式簽署合資協議，正式在泰國打造電動車垂直整合生產據點；鴻海出資 12.88 億泰銖、約 10.84 億元，持有新設公司 40% 股權。

鴻海董事長劉揚偉表示，東協電動車市場未來將呈指數型成長，與 PTT 攜手合作，將進入另一個階段，不僅能為泰國電動車產業創造無限可能，也進一步推動實現泰國 4.0 政策。

新工廠第一階段規劃 2-3 年時間，達年產能 5 萬輛製造目標，並在未來擴展到每年 15 萬輛產能；並從設立新工廠為出發點，未來 5-6 年逐步建立生產製造系統、供應鏈管理和工程研發中心，投資金額 10-20 億美元規模，泰國東部經濟走廊 (EEC) 地區是未來潛在設廠據點之一。

PTT 也將透過子公司 ARUN PLUS ，結合 PTT 能源業務及關聯企業，協助開發完整電動車價值鏈，同時邀請泰國製造廠商 (OEM) 參與一條龍式的運營規劃，包括設計、製造、組裝電動車以及生產電池平台、傳動系統和電機等主要部件。

PTT 總裁兼執行長 Auttapol Rerkpiboon 也看好，此次與鴻海合作可望帶動國家整體投資，並協助當地汽車產業轉向電動車技術，讓泰國的製造業以及經濟發展得以持續面對國際競爭者的挑戰，也是響應政府推動電動車的政策和方向，加速電動車產業成為 S 曲線產業，更推動泰國進一步實現溫室氣體減排目標。

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