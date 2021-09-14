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外媒一致肯定 中國信託銀行榮獲「臺灣最佳銀行」

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
外媒一致肯定 中國信託銀行榮獲「臺灣最佳銀行」。(鉅亨網資料照)
外媒一致肯定 中國信託銀行榮獲「臺灣最佳銀行」。(鉅亨網資料照)
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中國信託台灣最佳銀行Global Finance

國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）雜誌今 (14) 日舉辦 Best Global Bank Awards 2021 線上頒獎典禮，中國信託銀行勇奪「臺灣最佳銀行」（Best Bank in Taiwan）大獎，肯定中國信託銀行不畏新冠病毒疫情影響，營收、獲利及資產規模穩居業界領導地位，且發展全方位數位金融服務，將敏捷行動力、數位創新力及團隊整合力應用於勞工紓困貸款，深獲評審肯定。

面對嚴峻市場挑戰，中信銀行持續拓展海外布局，今年增加泰國 LHFG 金融集團至 46.6% 股權，躍升第一大股東，讓跨境金融服務更為完善。在亞太區併購融資及再生能源專案融資等領域，中信銀行亦持續展現穩固的領導地位，屢次獲得頂尖企業及國際私募基金委託擔任統籌主辦行，持續深耕亞太聯貸市場。

中信銀行表示，受數位金融興起及疫情影響，近兩年中信銀行分行來客數雖下降 12%，行動銀行客戶數卻成長 47%，顯示客戶樂於使用數位金融服務。另一方面，企業用戶交易通路也由實體移轉到數位，2020 年企業用戶透過專屬手機 APP 進行交易授權，交易筆數成長達 144%，展現中信銀行持續以數位力挹注獲利動能。

疫情期間，中信銀行亦積極建構零接觸服務，將數位金融導入勞工紓困貸款，今年紓困貸款數位進件率高達 99%，97% 的申請案件皆可透過智能徵審系統自動化完成，連續 2 年核保數逾 36 萬件，為民營銀行第一。

此外，中信銀行率先採用 Apple Business Chat 創新金融服務，發展 Banking Everywhere 金融生態，領先臺灣同業推出 Apple Business Chat 服務，透過 Apple 裝置上 Messages 應用程式，現在走進中信銀行各分行，客戶的 iPhone 就變成取號機、寫字檯、叫號機，並協助客戶繳費，未來還能幫客戶搜尋分行附近的商店優惠，進一步帶動在地生態圈經營，體驗全旅程低接觸的互動服務。

中信銀行亦在疫情中啟動多項寬緩機制，臺灣實施三級防疫禁止餐飲內用後，中信銀行主動調降中國信託金融園區內商家租金及管理費用，幅度從 20% 至 80% 不等，合計減免租金逾新臺幣 1,735 萬元。疫情期間優異表現榮獲《The Asian Banker》（亞洲銀行家）頒發「亞太區最佳抗疫銀行」（Most Helpful Banks in Asia Pacific During Covid-19）臺灣銀行業第一名、「臺灣疫情期間最佳的交易銀行」（Most Helpful Transaction Bank during COVID-19 in Taiwan）雙料肯定。

今年以來，中信銀行累計已榮獲三間國際權威媒體評選為「臺灣最佳銀行」，包括《Global Finance》（全球金融）、《Asiamoney》（亞洲貨幣）及《FinanceAsia》（亞洲金融）。展望未來，中國信託將持續與企業、民眾站在一起，攜手走過最艱難的時期，提供便利且有溫度的金融服務，致力成為客戶及股東心目中，最值得信賴的金融機構。
 

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