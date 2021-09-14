爭取擴大外國法人全委商機 金管會送投信投顧利多

為吸引國內外機構法人的資金全權委託國內業者操作，擴大國內資產管理規模，金管會今 (14) 日宣布，研議修正投信投顧相關業務管理辦法，放寬外國法人代管銀行海外全委資產不用先移回國內保管，可由原來國外的保管銀行擔任，不必在國內另設，有利投信投顧爭取法人新商機。

截至 7 月底，國內全權委託總契約金額達 1 兆 9300 億元，其中國內法人占 3927 億元左右，但外國法人只占 139 億元。

為擴大全權委託的業務規模，金管會對投信投顧業者送上利多，證期局副局長郭佳君表示，法人機構若是符合高淨值投資法人條件，且已有固定往來的國外保管機構者，以書面向投信投顧事業申請為高淨值投資法人後，就可以不用將錢先匯入台灣找保管銀行，可逕用原本海外的保管機構，展開全委投資，可大幅節省法人客戶的流程及費用。

而所謂「符合高淨值投資法人條件」，包括：其淨資產超過新台幣 200 億元、設有投資專責單位且配置符合一定資格條件的適任專業人員、持有有價證券等部位達新台幣 10 億元以上、內部控制制度訂有合適的投資程序及風險管理措施，具有充分金融商品專業知識或交易經驗。