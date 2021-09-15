【袁志峰專欄】恒大事件影響市場氣氛

今天推介 - 友邦保險 (1299), 上日收市 $93.65

1) 股市前景

受 A 股下跌及恒大債務危機拖累，港股昨日回調，內房及物管股領跌，前期升幅顯著的板塊呈獲利回吐，大市成交創月內新低，南向資金淨額近零。市埸氣氛轉差，估計港股維持弱勢震盪，今日公布的中國月度經濟數據是焦點。

今天推介是友邦保險 (1299) — 主要業務為壽險業務，遍及亞太區 18 個市場。今年以來股價跌 0.5% 而恒指跌 6.3%，表現跑赢大市。今年上半年新業務價值達 18.14 億美元，同比增加 22%，新業務價值利潤率上升 4.2 個百分點至 59.0%。今年 6 月公布以 120 億元人民幣收購中郵人壽 24.99% 股權，預期有助加快國內業務發展。維持買入建議，目標價 102 元，止損價 88 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 14 點，早盤窄幅震盪，漲幅曾擴大至 87 點，午後隨 A 股急挫，最多曾跌 436 點，收報 25502 點，跌 311 點或 1.2%。成交額按日減 6% 至 1409 億元，8 月份日均成交額 1590 億元。港股通南向資金轉淨買入約 9 百萬元，包括淨買入騰訊 (700)、美團 (3690) 及東岳集團 (189) 各 3 億元。9 月以來淨買入 56 億元，8 月淨賣出 198 億元。

藍籌股 3 升 56 跌 1 持平。中石油 (857)、比亞迪 (1211) 及藥明生物 (2269) 升近 4%、3% 及 2%，為錄得升幅的藍籌。阿里健康 (241)、碧桂園 (2007) 及碧桂園服務 (6098) 跌逾 6%、5% 及 4%，為跌幅最大藍籌。其次是海底撈 (6862)、招商銀行 (3968) 及華潤置地 (1109) 跌逾 3%。中國平安 (2318)、建設銀行 (939)、蒙牛乳業 (2319)、申洲國際 (2313) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.4%，收報 6502 點，成份股 4 升 26 跌。大型科技股普跌，快手 (1024) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 2%，阿里 (9988)、騰訊 (700) 及美團 (3690) 跌逾 1%。阿里健康 (241) 及攜程 (9961) 跌逾 6%，為跌幅最大成份股。其次是華虹半導體 (1347) 及海爾智家 (6690) 跌逾 5%。汽車之家 (2518)、金蝶國際 (268) 及微盟 (2013) 跌逾 2%。明源雲 (909) 及金山軟件 (3888) 跌近 2%。聯想 (992) 漲逾 3%，為升幅最大成份股。眾安在線 (6060) 及京東健康 (6618) 升逾 1%。

板塊方面，遊戲、風電、教育、家電、航空、航運、基建、鋼鐵、煤炭、有色金屬、內房及物管股跑輸大市，跌幅居前。心動公司 (240)、中手遊 (302) 及創夢天地 (1119) 跌 4%-5%。龍源電力 (916)、大唐新能源 (1798) 及新天綠色能源 (956) 跌 3%-5%。新東方 (9901)、中國東方教育 (667) 及宇華教育 (6169) 跌 4%-6%。國美零售 (493)、海信家電 (921) 及 TCL 電子 (1070) 跌逾 3%。中國 3 大航空股跌 3%-5%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌 4%-5%。中交建 (1800)、中國中鐵 (390) 及中國鐵建 (1186) 跌 3%-5%。鞍鋼 (347) 及重鋼 (1053) 跌 10%-11%。紫金礦業 (2899)、江西銅業 (358) 及中國鋁業 (2600) 跌 5%-6%。中國恒大 (3333) 及融創中國 (1918) 跌逾 11%，富力地產 (2777) 跌逾 7%。恒大物業 (6666) 跌逾 12%，融創服務 (1516) 及世茂服務 (873) 跌逾 7%。

周二上証指數小幅低開，早盤先跌後回穩，最多曾漲 0.2%，午後輾轉下跌至收盤，收報 3662.60 點，跌 1.4%。深証成指跌 0.5%，科創 50 指數升 0.9%。滬深兩市總成交約 15100 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 500 億元。滬深股通北向資金淨賣出 41 億元，9 月以來淨買入 260 億元，8 月淨買入 269 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

澳門特區政府今日起就修改博彩法律制度公開諮詢，為期 45 天。是次諮詢有 9 項重點，分別是批給數量；批給期限；承批公司的監管要求；僱員保障；承批公司、博彩中介人及合作者的審查機制；推動非博彩元素、引入政府代表；社會責任；承批公司刑事責任及行政處罰制度。(信報)

國際能源署 (IEA) 表示，在全球石油需求連續 3 個月下跌後，新冠疫苗接種的推進將會釋放出因疫情限制措施而受壓制的石油需求，這在亞洲尤其明顯。IEA 月度石油報告指出，目前已出現新冠肺炎病例減少的跡象，預計需求將在 10 月大幅增加每日 160 萬桶，並繼續增長直至年底。(信報)

美國 8 月消費物價指數 (CPI) 按月上漲 0.3%，預期為上漲 0.4%；按年上漲 5.3%，符合預期。期內，核心 CPI 按月上漲 0.1%，預期為上漲 0.3%；按年上升 4%，預期為上漲 4.2%。(信報)

4) 個股訊息

中國恒大 (3333) 債務危機繼續發酵。彭博引述知情人士透露，中國政府擬安排包括會計師和律師事務所在內的聯合工作組進駐恒大，對其財務狀況進行摸底調查，或是為恒大潛在的重組做相應準備。(信報)

中國平安保險 (2318) 公布，今年首 8 個月旗下 4 家子公司保費收入合共 5317.85 億元 (人民幣．下同)，按年下跌 5.33%。(信報)



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