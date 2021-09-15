【郭恭克專欄】從物價、原物料、就業市場三面向 看Fed貨幣政策及停滯性通膨

美國聯準會內部高層對市場釋放可能於 11 月開始逐步縮減購債規模，但美國 10 年期公債殖利率 9 月中旬卻再度走低，至 14 日收盤為 1.28%，為 8 月 23 日後收盤最低點，顯示長年期債市對聯準會可能開始縮表的反應逐漸淡化。市場關注焦點更集中在美國聯準會宣稱物價指標大幅跳升是否真的只是短期現象，因為此將影響聯準會啟動縮表之後，接下來將於何時啟動升息循環，此對全球仍處於歷史相對低檔區的利率水準更具影響力，亦可能對全球股市及金融市場造成衝擊。

美國 8 月一般消費者物價指數年增率從 7 月的 5.3% 小幅下降至 5.2%，7 月為 2008 年 8 月以後、近 13 年最高點；去除能源及食品類的 8 月核心消費者物價指數年增率從 7 月的 4.2% 下降至 4.0%，6 月年增率 4.5% 創 1991 年 11 月以後最高，顯示 8 月終端消費者物價稍微回落。

圖、美國消費者物價指數年增率走勢

圖、美國核心消費者物價指數年增率走勢

相對終端消費者物價指數小幅回落，美國 8 月生產者物價指數年增率 8.3%，創 2008 年 9 月以後最高點，顯示在大宗商品原物料價格 CRB 指數仍在 2020 年低基期、上游原物料需求持續增強下，生產者物價指數年增率持續攀高。

圖、美國生產者物價指數走勢

美國 8 月生產者物價指數年增率與消費者指數年增率，兩者差距從 7 月的 2.4% 擴大為 3.1%，雖不若中國在兩者之間，8 月差距高達 8.7%，但仍顯示美國企業生產者將大部分生產成本上漲透過自由市場轉嫁至消費市場，困難度逐漸提高。

CRB 指數至 9 月 14 日為 221.52 點，續創 2021 年初以來最高點，顯示大宗商品原物料價格持續走揚，隱含上游製造業景氣仍維持復甦軌道，製造業生產者物價指數仍將維持上升格局。CRB 指數 2020 年仍在低基期位置，CRB 維持目前的緩步上升格局，生產者物價指數年增率可望因低基期因素降低而慢慢舒緩壓力，終端的消費者物價指數年增率自然跟著下降；然若 CRB 指數出現急速上升，各國生產者物價指數便可能再度飆高，並造成下游消費者物價指數年增率走高，而各國央行貨幣政策亦將被迫由鬆轉緊。

圖、CRB 指數走勢

2020 年 8 月底 CRB 指數為 153.21 點，9 月底為 148.51 點、10 月底為 144.73 點、11 月底為 160.06 點、12 月底為 167.8 點。由此可見，CRB 指數在 2020 年 11 月之前，均仍處低基期區域，上游生產者物價指數年增率可能將不易明顯回落，但第 4 季、年底前，生產者物價指數年增率有機會因去年基期墊高而回降，果如此，美國聯準會縱使於第四季開始啟動縮減購債規模，除非大宗商品原物料價格持續快速飆漲，否則聯準會於 2022 年迅速進入升息循環的壓力就會降低。

其次，美國就業市場數據近期呈現新增非農就業人口降低，但初領失業救濟金人數則持續降低。

截至 9 月 4 日止的美國單周初領失業救濟金人數為 31 萬人，續創 2020 年 3 月以來的最低點。連續 7 周低於 40 萬人以下，四周移動平均數 34 萬人，較前周的 35.6 萬人下降，連續 4 周下降、第 13 周維持在 40 萬人以下。顯示美國就業市場受新變種病毒肆虐、疫情升溫的影響仍屬輕微。

圖、單周初領失業救濟金人數及四周移動平均趨勢

美國 8 月非農業新增就業人口從 7 月的 105.3 萬 (原數字 94.3 萬修正提高) 下降至 23.5 萬人，6 月數字亦自 93.8 萬提高為增加 96.2 萬人，6、7 兩個月往上修正 13.4 萬人。8 月失業率從 7 月的 5.4% 下降至 5.2%。

圖、美國每月新增非農業就業人口數

過去 16 個月新增非農業就業人口合計為 1,702.9 萬人，為 2020 年 3 月、4 月的減少人數合計數 2236.2 萬人的 76.15%，仍未恢復疫情爆發前的就業水準。武漢肺炎爆發前的 2 月失業率為 3.5% 的 50 年低點，美國就業市場雖已走過疫情爆發後的最低迷期，但自 7 月開始新變種病毒肆虐歐、美，美國新增確診人數自谷底反轉回升，單日確診人數屢屢超過十萬人、創 2021 年 1 月以來最高峰，是否將持續影響就業市場復甦，值得持續密切追蹤。

非農就業人口總數若接近疫情爆發前水準，則美國聯準會進入縮減資產負債表的時程就會更加靠近，以目前的非農業就業人口仍較疫情爆發前短少超過約 533 萬人，美國聯準會縱使縮減購債規模，相信將是循序漸進方式，而非急促且劇烈。

新變種病毒全球肆虐，使國際間的商品生產、運輸等供應鏈飽受衝擊，導致總體經濟總額供給出現缺口，加上總額需求因疫情持續阻斷國際間交流而縮減，將形成通貨膨脹伴隨經濟趨緩或衰退的停滯性通膨，為 2022 年全球經濟的潛在威脅，投資者應持續密切關注以上所述重要情勢的最新變化。