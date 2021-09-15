 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈貴金屬盤後〉美CPI增速7個月來最慢 美元轉疲 黃金獲支撐

鉅亨網編譯許家華
〈貴金屬盤後〉美CPI增速7個月來最慢 美元轉疲 黃金獲支撐 (圖片:AFP)
〈貴金屬盤後〉美CPI增速7個月來最慢 美元轉疲 黃金獲支撐 (圖片:AFP)
Tag
黃金白銀貴金屬WTIBrent

週二 (14 日) 交易，黃金期貨價格上漲，美國 8 月通膨上升速度創 7 個月以來最慢，引起美元轉疲，黃金因而找到支撐力。

美政府週二公布，8 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.3%，較 7 月升幅 0.5% 下降，且低於預期。根據華爾街日報》調查，經濟學家先前估計，8 月 CPI 上升 0.4%。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，由於 CPI 低於預期，導致美元走軟，支撐了以美元計價的黃金價格，且這樣的 CPI 緩解了市場對 Fed 提早縮表的預期。

「每項美國經濟數據的發布都很重要，因為交易者會用來判斷下一季的強弱。」Karnani 補充，週四將發布的美國 8 月零售銷售數據將影響黃金價格與美元指數。

「交易者正在尋找美國今年第四季經濟趨勢線索，並根據即將發布的美國經濟數據，調整其第四季的投資組合。」

  • 12 月交割的黃金期貨價格上漲 12.70 美元或 0.7%，收每盎司 1807.10 美元，自盤中低點 1780.60 美元逆轉上升，創交易最活躍期貨自 9 月 3 日以來最高收盤價。

除了 CPI 數據，Fed 下週也可能會使用包含 CPI 報告在內的數據，針對削減疫情期實施的債券購買計畫做出決斷。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 研究報告寫道，「黃金將持續對本週美國經濟數據保持敏感，尤其是今天的通膨數據，如果縮表行動有任何推遲，對未來幾週都是正面的催化劑。」

利率設定的 FOMC 成員，包含 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 近期都曾表示，倘若經濟持續自疫情中復甦回來，央行年底前應該要宣布削減其 1200 億美元每月購債規模。

其他金屬商品
  • 12 月交割的白銀期貨價格上漲 0.4%，收每盎司近 23.89 美元，逆轉早盤跌勢。
  • 12 月交割的銅期貨價格下跌 1.1%，收近每磅 4.32 美元
  • 10 月交割的白金期貨價格下跌 18.80 美元或 2%，收每盎司 938.70 美元
  • 12 月交割的鈀金期貨價格大跌 104.20 美元或 5%，收每磅 1975.60 美元

鈀金連續 6 日走低，較 5 月初的峰值下跌了近 34%，且週二收盤創 2020 年 7 月以來最低。

ED&F Man Capital Markets 分析師 Edward Meir 週二報告指出，「白金和鈀金都再次受重創，因為汽車製造商持續面臨困難，必然對這兩項商品期貨帶來壓力。」

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞