〈貴金屬盤後〉美CPI增速7個月來最慢 美元轉疲 黃金獲支撐

週二 (14 日) 交易，黃金期貨價格上漲，美國 8 月通膨上升速度創 7 個月以來最慢，引起美元轉疲，黃金因而找到支撐力。

美政府週二公布，8 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.3%，較 7 月升幅 0.5% 下降，且低於預期。根據華爾街日報》調查，經濟學家先前估計，8 月 CPI 上升 0.4%。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，由於 CPI 低於預期，導致美元走軟，支撐了以美元計價的黃金價格，且這樣的 CPI 緩解了市場對 Fed 提早縮表的預期。

「每項美國經濟數據的發布都很重要，因為交易者會用來判斷下一季的強弱。」Karnani 補充，週四將發布的美國 8 月零售銷售數據將影響黃金價格與美元指數。

「交易者正在尋找美國今年第四季經濟趨勢線索，並根據即將發布的美國經濟數據，調整其第四季的投資組合。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 12.70 美元或 0.7%，收每盎司 1807.10 美元，自盤中低點 1780.60 美元逆轉上升，創交易最活躍期貨自 9 月 3 日以來最高收盤價。

除了 CPI 數據，Fed 下週也可能會使用包含 CPI 報告在內的數據，針對削減疫情期實施的債券購買計畫做出決斷。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 研究報告寫道，「黃金將持續對本週美國經濟數據保持敏感，尤其是今天的通膨數據，如果縮表行動有任何推遲，對未來幾週都是正面的催化劑。」

利率設定的 FOMC 成員，包含 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 近期都曾表示，倘若經濟持續自疫情中復甦回來，央行年底前應該要宣布削減其 1200 億美元每月購債規模。

其他金屬商品

12 月交割的白銀期貨價格上漲 0.4%，收每盎司近 23.89 美元，逆轉早盤跌勢。

12 月交割的銅期貨價格下跌 1.1%，收近每磅 4.32 美元。

10 月交割的白金期貨價格下跌 18.80 美元或 2%，收每盎司 938.70 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格大跌 104.20 美元或 5%，收每磅 1975.60 美元。

鈀金連續 6 日走低，較 5 月初的峰值下跌了近 34%，且週二收盤創 2020 年 7 月以來最低。

ED&F Man Capital Markets 分析師 Edward Meir 週二報告指出，「白金和鈀金都再次受重創，因為汽車製造商持續面臨困難，必然對這兩項商品期貨帶來壓力。」