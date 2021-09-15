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火燒連環船！晶片荒挫傷汽車製造業 鈀金連6跌 收逾一年低點

鉅亨網編譯許家華
火燒連環船！晶片荒挫傷汽車製造業 鈀金連6跌 收逾一年低點 (圖:AFP)
火燒連環船！晶片荒挫傷汽車製造業 鈀金連6跌 收逾一年低點 (圖:AFP)
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鈀金貴金屬白金汽車

週二 (14 日) 交易，鈀金期貨價格連續第六日下跌，不僅較 5 月初的峰值下跌了近 34%，且收盤創 2020 年 7 月以來最低，係因全球運算晶片短缺，削減了汽車製造業對鈀金的需求。

近期鈀金走勢與年初漲勢大相逕庭。鈀金主要用於汽車廢氣排放系統中的觸媒轉化器 (catalytic converter)，將鉑、鈀及銠等貴金屬作為觸媒，利用催化機制減少有害廢氣。

ED&F Man 資本市場分析師 Edward Meir 週二報告表示，「白金和鈀金都再次受重創，因為汽車製造商持續面臨困難，必然對這兩項商品期貨帶來壓力。」

由於全球運算晶片短缺，導致汽車製造業放緩生產，進而削弱了用於觸媒轉化器中的金屬需求 (鉑、鈀及銠等)。

此外，上週稍晚發布的報告指出，世界白金投資委員會預期，用於車輛污染控制設備的鈀金成本將上漲，這將促使車廠逐步轉向改用更多的白金。

週二交易，12 月交割的鈀金期貨價格大跌 104.20 美元或 5%，收每盎司 1975.60 美元。根據道瓊市場數據，FactSet 數據顯示，鈀金在 5 月 3 日攀升至歷史最高價 2981.40 美元，迄今已下跌近 34%。

Zaner Metals 貴金屬副總裁 Peter Grant 表示，由於技術面支撐力減弱，鈀金加大跌幅。「全球汽車銷售也跌至 14 個月低點，削弱了鈀金的需求，即使供應量已自去年礦區和煉油廠關閉中反彈回升。」

他認為，鈀金現階段已超賣，所以價格可能會先稍微恢復到每磅 2100 美元至 2200 美元區間，接著賣壓就重新啟動。

然而，Neptune Global 總裁兼創始人 Chris Blasi 表示，鈀金價格陡降，一直是且也會持續是全球經濟活動放緩的領先指標。

Fed 上週三發布關於當前經濟狀況的《褐皮書》，指出美國 7 月初至 8 月底經濟成長放緩至溫和速度，因為 Delta 變種新冠病毒的傳染，導致外出用餐和旅行數量降低。

Blasi 表示，鈀金價格下跌之際，其他貴金屬也表現疲軟，這些均有工業用途成分，例如白銀和鉑金。

他預期，在典型的市場過度反應中，鈀金也可能過度下跌，現貨買進價恐觸及每盎司 1500 美元至 1600 美元。Blasi 表示，屆時鈀金價格可能會大幅回升，「這是由供需失衡而推動。這情形似乎未來幾年都不會改變。」

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