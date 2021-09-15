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〈能源盤後〉尼古拉斯颶風衝擊不大 原油持平守在6週高點

鉅亨網編譯許家華
〈能源盤後〉尼古拉斯颶風衝擊不大 原油持平守在6週高點 (圖片:AFP)
〈能源盤後〉尼古拉斯颶風衝擊不大 原油持平守在6週高點 (圖片:AFP)
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OPEC石油汽油天然氣原油

週二 (14 日) 交易，原油期貨價格持平，守在約莫 6 週最高點，係因熱帶風暴尼古拉斯轉為 1 級颶風，市場本擔憂其登陸後衝擊墨西哥灣原油和天然氣生產，但現在此擔憂心情有所緩解。

 Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示，尼古拉斯颶風的影響遠低於預期，因為沒有造成大型煉油廠或石油生產設施因該颶風而關閉，所以市場看到「因尼古拉斯風暴激起的漲勢之逆轉」。

  • 10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1 美分，收每桶 70.46 美元，仍為 8 月 3 日以來最近月期貨最高收盤價，但盤中高點曾達 71.22 美元
  • 11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 9 美分或 0.1%，收每桶 73.60 美元，為 7 月 30 日以來的最高收盤價。

繼颶風艾達於 8 月 29 日在路易斯安那州海岸登陸後，尼古拉斯緊接而來，令路易斯安那州面臨更多雨水。

美國安全與環境執法局 (BSEE) 週二估計，墨西哥灣 39.57% 或約 720217 桶 / 日的石油，以及 48% 的天然氣生產仍因 8 月 29 日登陸的艾達颶風而處於關閉狀態。

與此同時，國際能源署 (IEA) 週二將今年供應反彈的預測下修 15 萬桶 / 日，部分原因是反映風暴造成的破壞，同時也將今年需求預期調降 10 萬桶 / 日，其理由是 Delta 變種新冠病毒。

週一 OPEC 也在月報中下修了今年第三季的需求預測。然而，與 OPEC 不同的是，IEA 並未調升 2022 年的需求。OPEC 認為經濟復甦強勁，會讓明年的需求增加 420 萬桶 / 日，較 OPEC 8 月時的估計提高 90 萬桶。

IEA 預計明年全球石油需求平均為每日 9940 萬桶，而 OPEC 預期為每日 1.008 億桶。

其他能源商品交易
  • 10 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5% ，收近每加侖 2.17 美元
  • 10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 2.16 美元
  • 10  月交割的天然氣期貨價格上漲近 0.6%，收每百萬 Btu 5.26 美元，連續 5 日收高，並再創 2014 年 2 月以來最高收盤價。

美國能源資訊署 (EIA) 週三將發布上週石油供應報告，API 週二晚間公布，上週 (9/10 止) 美國原油庫存下降 543.7 萬桶、汽油庫存下降 276 萬桶、蒸餾油庫存下降 289 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預計，上週美國原油庫存下降 350 萬桶、汽油庫存下降 220 萬桶、蒸餾油庫存下降 200 萬桶。

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