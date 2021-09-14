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IEA估全球原油需求下月強彈 疫苗接種可望釋放壓抑需求

鉅亨網編譯林薏禎
IEA估全球原油需求下月強彈 疫苗接種可望釋放壓抑需求 (圖：AFP)
IEA估全球原油需求下月強彈 疫苗接種可望釋放壓抑需求 (圖：AFP)
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IEA颶風艾達原油供應OPEC+增產油價WTI新冠

國際能源署 (IEA) 週二 (14 日) 發布月度報告稱，隨著疫情好轉，全球原油需求估下月起強彈，且在疫苗接種計劃助力下，大量需求將獲得釋放，需求強勁態勢可望延續至年底。

IEA 表示，隨著 OPEC + 繼續恢復增產，消費者原本可望享受原油產量的穩健增長，但颶風卻半路殺出，重創了墨西哥灣沿岸地區，導致 8 月全球原油供應量減少 54 萬桶 / 日，中斷連續 5 個月的供應增長態勢，潛在供應損失估近 3,000 萬桶。

8月全球原油產出意外下滑 (圖：Bloomberg)
8 月全球原油產出意外下滑 (圖：Bloomberg)

颶風艾達 8 月底席捲美國墨西哥灣沿岸原油產區，衝擊該地約 170 萬桶 / 日的原油產量，在當地業者努力重啟油田生產之際，IEA 預計，該地區本月原油產量平均將減少 65 萬桶 / 日。

不過 IEA 也稱，颶風帶來的影響僅為暫時情況，原油供應增長可望自 10 月起恢復。

關於原油需求面，IEA 預計 7 月至 9 月，全球燃料消耗量平均每月將減少 31 萬桶 / 日，不過有跡象顯示病毒感染情況正趨緩，IEA 預計燃料需求將在 10 月強彈 160 萬桶 / 日，並持續增長至年底。

IEA 稱，隨著疫苗接種計劃持續取得進展，大量壓抑需求將獲得釋放，尤其是亞洲地區，原油市場可望於第 4 季強勁反彈。

由於新冠疫情升溫，促使亞洲地區流動性受限，全球原油需求從 7 月後便持續下滑，因此，既使原油供應意外緊縮，但考慮到市場對原油需求抱持看空情緒，油價並未受到太大影響。

本月迄今，西德州中質原油 (WTI) 期貨價格多半於每桶 67-70 美元上下徘徊，截稿前小漲 0.58%，至每桶 70.86 美元

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)

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