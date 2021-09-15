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盤前財經大事搶先讀2021年09月15日

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盤前財經大事搶先讀2021年09月15日
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台股盤前iPhone 13通膨鴻海光洋科3奈米恒大曝險
今日操盤前瞻

中國世界新能源車大會登場

韓國 8 月失業率

除權息：敦泰、聲寶、數字、艾美特 - KY 等

蘋果 2021 秋季發表會懶人包：iPhone 13、全新 iPad、iPad Mini、Apple Watch 7

蘋果秋季發表會終於在台灣時間 15 日凌晨登場，全球有超過 200 萬名觀眾線上收看蘋果 YouTube 直播，蘋果發布旗艦新機 iPhone 13 系列、新 iPad、全新 iPad Mini，以及 Apple Watch Series 7 等多款新品。閱讀全文...

美銀最新調查：經理人對美國經濟趨向謹慎！為何還是滿手股票？

美國銀行 (Bofa) 一份最新調查指出，隨著 Delta 疫情的重新升溫，使得部分基金經理人已開始轉向看壞全球經濟，且大多數受訪者預計聯準會 (Fed) 將在年底前啟動縮減購債 (Taper)，但這些受訪經理人的持股倉位，卻依舊樂觀。閱讀全文...

通膨壓力稍降溫 美國 8 月核心 CPI 年增 4% 低於預期和前值

美國勞工統計局 (BLS) 週二 (14 日) 公布，8 月核心消費者物價指數 (Core CPI) 年增 4.0%，低於市場預期和前值，顯示通膨壓力已較上月降溫，但仍處於高檔。閱讀全文...

鴻海斥逾 10 億元 與泰國國家石油成立合資公司

鴻海 (2317-TW) 昨 (14) 日宣布，與泰國國家石油公司 (PTT) 透過線上儀式簽署合資協議，正式在泰國打造電動車垂直整合生產據點；鴻海出資 12.88 億泰銖、約 10.84 億元新台幣，持有新設公司 40% 股權。閱讀全文...

光洋科靶材供應台積升級 3 奈米也送認證

靶材廠光洋科 (1785-TW) 布局半導體前段製程報捷，3 奈米製程靶材第四季將送樣給客戶驗證，新產能最快年底前小量生產，後續將階梯式開出，另外，根據陸媒報導，光洋科也首度打入台積電南京廠供應鏈，供應生產製程靶材，雙引擎發動下，光洋科大搶台積電製程升級與擴產商機。閱讀全文...

台灣打造太空國家隊 四台廠扮要角

台灣行政院近期積極推動太空計畫，預計至 2028 年將投入 251 億元，自製 10 顆衛星，由太空中心發起組成衛星供應鏈，開發一系列衛星產品，成員包括公準 (3178-TW)、宜特 (3289-TW)、同欣電 (6271-TW)、元晶 (6443-TW) 等皆扮演要角，攜手貢獻台灣太空發展。閱讀全文...

福建疫情擴大 玉晶光、力達 - KY 生產不受影響

中國福建省 Delta 病毒疫情傳播鏈，已由莆田仙遊延伸至廈門、泉州，其中廈門新增確診病例數已超過莆田，台商包含位在泉州的力達 - KY(4552-TW) 及廈門的玉晶光 (3406-TW) 皆表示，正加強防疫措施、加強人員管控，生產並未受到影響。閱讀全文...

中國恒大財務危機 台灣金融三業曝險全都露 保險業 0 踩雷

中國房地產巨頭恒大集團財務危機正在快速爆雷，已經出現違約、延遲兌付，台灣金融三業－－銀行、證券、保險的曝險狀況也備受矚目，金管會昨 (14) 日公布曝險狀況，都在可控範圍，影響不大，其中保險業更為 0 曝險。閱讀全文...

塞港問題無解 萬海估延續至明年上半年 有利支撐運價

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 昨 (14) 日召開線上法說會，市場高度關注後市運價走勢，萬海總經理謝福隆回應，美國塞港問題到目前都無解，恐會延續至明年上半年、明年全年，在此情況下「運費水平很難下來，可獲得支撐」。閱讀全文...


 

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