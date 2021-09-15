 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

富邦媒迎五倍券商機 股價衝上2100元再寫電商新猷

鉅亨網記者王莞甯 台北
富邦媒總經理谷元宏。(鉅亨網資料照)
富邦媒總經理谷元宏。(鉅亨網資料照)
Tag
富邦媒電商五倍券股價創高

國內大型電商集團富邦媒 (8454-TW) 不僅第三季淡季不淡，又將迎來第四季傳統旺季，再加上 10 月將開跑的五倍券振興措施納入部分電商包括 momo 購物，激勵今 (15) 日早盤股價衝上 2100 元，再寫歷史新天價。

隨著今年本土疫情爆發，國內電商滲透率加速提升，富邦媒第三季淡季仍不淡，7-8 月合併營收均較去年同期有 30% 以上成長，累計前 8 月合併營收已衝破 550 億元，年增 32%。

緊接著又將進入第四季電商傳統旺季，原先市場預期，五倍券推出後百貨業者將侵蝕電商大餅，但此次五倍券振興措施納入部分國內電商平台包括 momo 購物，有利增添電商旺季的成長動能。

此外，富邦媒新獲納入台灣 50 指數成分股，將自 9 月 22 日生效，創下國內電商首例，未來展望也受到外資圈關注。

展望後市，富邦媒正積極強化短鏈布局，日前董事會通過將斥資 13.2 億元，在彰化縣和美鎮購置總面積達 9786.2 坪的土地做為「中區物流中心」，一旦投入營運後，更快速到貨的服務將滲透至中部二三線城鎮，法人樂觀看待，富邦媒將更具大者恆大的優勢。

 

 

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
富邦媒8454
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞