富邦媒迎五倍券商機 股價衝上2100元再寫電商新猷

國內大型電商集團富邦媒 (8454-TW) 不僅第三季淡季不淡，又將迎來第四季傳統旺季，再加上 10 月將開跑的五倍券振興措施納入部分電商包括 momo 購物，激勵今 (15) 日早盤股價衝上 2100 元，再寫歷史新天價。

隨著今年本土疫情爆發，國內電商滲透率加速提升，富邦媒第三季淡季仍不淡，7-8 月合併營收均較去年同期有 30% 以上成長，累計前 8 月合併營收已衝破 550 億元，年增 32%。

緊接著又將進入第四季電商傳統旺季，原先市場預期，五倍券推出後百貨業者將侵蝕電商大餅，但此次五倍券振興措施納入部分國內電商平台包括 momo 購物，有利增添電商旺季的成長動能。

此外，富邦媒新獲納入台灣 50 指數成分股，將自 9 月 22 日生效，創下國內電商首例，未來展望也受到外資圈關注。

展望後市，富邦媒正積極強化短鏈布局，日前董事會通過將斥資 13.2 億元，在彰化縣和美鎮購置總面積達 9786.2 坪的土地做為「中區物流中心」，一旦投入營運後，更快速到貨的服務將滲透至中部二三線城鎮，法人樂觀看待，富邦媒將更具大者恆大的優勢。