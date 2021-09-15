 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

中國1—8月固定資產投資年增下滑至8.9% 略低預期

鉅亨網編輯江泰傑
中國1—8月固定資產投資年增下滑至8.9% 略低預期(圖片:AFP)
中國1—8月固定資產投資年增下滑至8.9% 略低預期(圖片:AFP)
Tag
中國固定資產人民幣電子商務電子電腦

周三 (5 日) 中國統計局公布 1—8 月份，固定資產投資人民幣 34.69 兆元，年增 8.9%，預期 9%，前期 10.3%。其中，民間固定資產投資人民幣 19.86 兆元，年增 11.5%，前期 13.4%。

資料來源:中國統計局
資料來源: 中國統計局

以產業區分，第一產業投資人民幣 9048 億元，年增 18.1%，前期 21.8%；第二產業投資人民幣 10.49 兆元，年增 12.9%，前期 14.4%；第三產業投資人民幣 23.3 兆元，年增 6.8%，前期 8.2%。

以地區區分，東部地區投資年增 8.2%，前期 9.4%；中部地區投資年增 15.7%，前期 18.9%；西部地區投資年增 7.5%，前期 8.7%；東北地區投資年增 8.7%，前期 11.8%。

此外，高技術產業投資年增 18.9%，前期 20.7%；當中高技術製造業和高技術服務業投資年增分別 25.8%、6.3%，前期分別為 27.1%、8.8%。

1～8 月份高技術製造業中，電腦及辦公設備製造業，航空、航天器及設備製造業投資年增率分別為 48.8%、45.2%；高技術服務業中，電子商務服務業、檢驗檢測服務業投資年增分別為 36%、23.6%。
 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞