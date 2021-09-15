中國1—8月固定資產投資年增下滑至8.9% 略低預期
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周三 (5 日) 中國統計局公布 1—8 月份，固定資產投資人民幣 34.69 兆元，年增 8.9%，預期 9%，前期 10.3%。其中，民間固定資產投資人民幣 19.86 兆元，年增 11.5%，前期 13.4%。
以產業區分，第一產業投資人民幣 9048 億元，年增 18.1%，前期 21.8%；第二產業投資人民幣 10.49 兆元，年增 12.9%，前期 14.4%；第三產業投資人民幣 23.3 兆元，年增 6.8%，前期 8.2%。
以地區區分，東部地區投資年增 8.2%，前期 9.4%；中部地區投資年增 15.7%，前期 18.9%；西部地區投資年增 7.5%，前期 8.7%；東北地區投資年增 8.7%，前期 11.8%。
此外，高技術產業投資年增 18.9%，前期 20.7%；當中高技術製造業和高技術服務業投資年增分別 25.8%、6.3%，前期分別為 27.1%、8.8%。
1～8 月份高技術製造業中，電腦及辦公設備製造業，航空、航天器及設備製造業投資年增率分別為 48.8%、45.2%；高技術服務業中，電子商務服務業、檢驗檢測服務業投資年增分別為 36%、23.6%。