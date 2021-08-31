中國8月製造業PMI降至50.1% 不如預期 非製造業陷入衰退

周二 (31 日) 中國統計局公布 8 月份製造業 PMI 50.1%，預期 50.2%，前期 50.4%。非製造業商務活動指數為 47.5%，降至臨界點之下，前期為 53.3，顯示近期中國多省出現疫情等因素衝擊，導致非製造業景氣明顯下滑。

製造業 PMI

中國統計局表示，從企業規模來看，大型企業 PMI 為 50.3%，比上個月下滑 1.4 個百分點；中型企業 PMI 為 51.2%，比上個月上升 1.2 個百分點；小型企業 PMI 為 48.2%，比上個月上升 0.4 個百分點。

從分類指數來看，組成製造業 PMI 的 5 大分類指數中，生產指數高於臨界點，新訂單指數、原物料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數為 50.9%，比上個月下滑 0.1 個百分點。

新訂單指數為 49.6%，比上個月下滑 1.3 個百分點。

原物料庫存指數為 47.7%，與上個月相同。

從業人員指數為 49.6%，與上個月相同。

供應商配送時間指數為 48%，比上個月下滑 0.9 個百分點。

非製造業 PMI

從分類指數來看，組成非製造業 PMI 的 5 大分類指數中，業務活動預期指數、投入品價格指數高於臨界點，新訂單指數、銷售價格指數和從業人員指數均低於臨界點。