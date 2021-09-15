中華電、遠傳祭iPhone 13預購優惠 大搶5G用戶

蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會推出 iPhone 13 系列新機，預計本月 24 日登台上市，電信商中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 看準新一波換機潮，今 (15) 日同步祭出預購優惠，大搶 5G 用戶，有望帶動 ARPU(每使用者平均收入) 增加。

中華電表示，自明 (16) 日起至 9 月 22 日前，至官網選擇申租精采 5G 1399 以上資費，完成門號訂購流程，即可參加抽獎活動，最大獎包括 iPhone 13 Pro 128G、iPhone 13 128G，各一名。

遠傳則於今日上午 11 點開放線上預約登記，消費者申辦成功即可獲得原廠配件購物金 1000 元、遠傳心生活 APP 用戶，再送 2000 遠傳幣，且有機會帶回 Apple AirPods；遠傳 friDay 購物則預計周五 (17 日) 開放預購，開賣日當天挑戰 3 小時到貨。

台灣去年 5G 甫開台之際，由於 5G 手機選擇不多，導致用戶轉換 5G 意願不高，直到 iPhone 12 系列上市後，大幅帶動台灣用戶升級 5G 網路。

此外，過去受到 499 低資費價格戰影響，電信商行動用戶營收逐年下滑，受惠 iPhone 支援 5G 網路，消費者申辦 999 元以上的高資費比重逾 8 成，也讓電信商 ARPU 落底反彈。

由於蘋果用戶含金量高，加上國內 5G 網路基礎設備趨於完備，電信商對今年 iPhone 13 系列新機寄予厚望，有望增加 5G 用戶，帶動 ARPU 持續走揚。