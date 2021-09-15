 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

中華電、遠傳祭iPhone 13預購優惠 大搶5G用戶

鉅亨網記者沈筱禎 台北
蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機。(圖:AFP)
蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機。(圖:AFP)
Tag
遠傳中華電5GiPhone電信蘋果

蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會推出 iPhone 13 系列新機，預計本月 24 日登台上市，電信商中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 看準新一波換機潮，今 (15) 日同步祭出預購優惠，大搶 5G 用戶，有望帶動 ARPU(每使用者平均收入) 增加。

中華電表示，自明 (16) 日起至 9 月 22 日前，至官網選擇申租精采 5G 1399 以上資費，完成門號訂購流程，即可參加抽獎活動，最大獎包括 iPhone 13 Pro 128G、iPhone 13 128G，各一名。

遠傳則於今日上午 11 點開放線上預約登記，消費者申辦成功即可獲得原廠配件購物金 1000 元、遠傳心生活 APP 用戶，再送 2000 遠傳幣，且有機會帶回 Apple AirPods；遠傳 friDay 購物則預計周五 (17 日) 開放預購，開賣日當天挑戰 3 小時到貨。

台灣去年 5G 甫開台之際，由於 5G 手機選擇不多，導致用戶轉換 5G 意願不高，直到 iPhone 12 系列上市後，大幅帶動台灣用戶升級 5G 網路。

此外，過去受到 499 低資費價格戰影響，電信商行動用戶營收逐年下滑，受惠 iPhone 支援 5G 網路，消費者申辦 999 元以上的高資費比重逾 8 成，也讓電信商 ARPU 落底反彈。

由於蘋果用戶含金量高，加上國內 5G 網路基礎設備趨於完備，電信商對今年 iPhone 13 系列新機寄予厚望，有望增加 5G 用戶，帶動 ARPU 持續走揚。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
中華電2412遠傳4904蘋果US-AAPL
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞