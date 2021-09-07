中華電加快資產活化 攜子公司光世代建設開發三重土地案

中華電 (2412-TW) 今 (7) 日公告，將與子公司光世代建設攜手，預計投資 6.556 億元，合作開發三重土地案。

中華電與光世代建設簽訂合建分屋與合建分售合約，擬辦理新北市三重區大同南段合建案，該建案基地面積約 469.70 坪，預計投入 6.56 億元，中華電為地主，分配比例 51.53%，建方為光世代建設，分配比例為 48.48%。

中華電近年積極進行土地資產活化，全台土地資產高達 409 公頃，目前每年租金收入約 7 億元，有 5 個基地進行土地資產活化，包含三重土地開發案，以及南港新世代機房暨商辦大樓等。

除了三重開發案，中華電也投資約 25 億元，建置南港興建新世代機房暨商辦大樓，興建過程利用 5G、AI 與資通訊技術，建築地上 13 層、地下 4 層商辦大樓，各棟樓層面積約 500 坪，預計 2024 年 8 月興建完成啟用，新大樓招租後，預估每年可貢獻 1.5 億元租金收入。

中華電表示，其他土地也會陸續完成資產活化，預計今年先定案南部土地開發案，不過投資金額尚不明朗，可能會隨著合作模式不同，投資金額也有所調整。