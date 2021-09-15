 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

凱基開辦高資產客戶新財管業務 優先引進海外債券

鉅亨網記者王莞甯 台北
凱基證總經理方維昌(左1)。(圖：凱基證提供)
凱基證總經理方維昌(左1)。(圖：凱基證提供)
Tag
凱基海外債財富管理

凱基證券今 (15) 日指出，在獲准開辦高資產客戶新財富管理業務後，將整合中華開發金控集團海內外資源及平台，為億元級高資產客戶提供媲美海外私人銀行等級的理財服務，而針對目前法規開放範疇，將優先引進不受信評限制的海外債券。

凱基證券財富管理部主管王思微說明，國內高資產客戶多身兼中小企業主，且公司也大多設置於亞洲，因此對於亞洲各國產業資訊敏銳度極高，投資也喜好從自身熟悉的產業鏈出發。

由於開發金在台灣、香港、新加坡、泰國、印尼和上海等地擁有超過 80 位分析師的研究團隊，凱基證說明，在集團資源的支援下，可有效整合當地產業研究資源和台灣各事業群產品研發能力，滿足高資產客戶對產業資訊和多元投資的即時需求。

針對目前法規開放範疇，凱基證將優先引進不受信評限制海外債券，透過債信團隊篩選具有信評調升機會的明日之星 (Rising Star) 債券，主要著眼市場預期經濟持續復甦，企業獲利改善和財務體質較佳的公司，信評有機會獲得調升，而在信評調升過程中，利差收斂也將帶動債券價格上漲。

在境外結構型商品方面，凱基證券與多家高信評投資銀行合作，提供 14 種結構型商品架構，搭配千檔以上標的，高資產客戶可依據自身偏好和需求客製化訂制，靈活彈性應對市場變化。

除了投資需求，由於高資產客戶多有稅務諮詢和財富傳承服務需求，凱基證也與外部知名會計師事務所合作，提供客戶在稅務、會計和法律方面的支援。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
開發金2883
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞