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二個理由 法人估貨櫃海運業明年獲利將優於今年

鉅亨網記者王莞甯 台北
萬海看塞港問題可能延續至明年底。(圖：萬海提供)
萬海看塞港問題可能延續至明年底。(圖：萬海提供)
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貨櫃海運運價萬海長榮陽明

航運股持續陷入整理，貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (15) 日股價一度跌破 200 元大關，是 7 月下旬來首見，對此，國內法人宏遠投顧指出，美國廠商回補庫存需求有望持續至明年底，加上塞港可能常態化，此二個理由將造成艙位供不應求市況持續，預料明年運價指數大跌機率低，而國內航商隨著新船加入和周轉率提升，明年獲利有望較今年更高。

萬海昨日召開法說，看塞港問題恐延續至明年底，運價可望處高檔有撐，但並未帶動航運股強勁轉強。

宏遠投顧分析，8 月全球貨櫃船舶準班率僅 17.16%，不僅嚴重低於過去正常準班率 75% 以上，更創下歷史新低，顯示塞港問題嚴重，其中，美西最大集裝箱港口洛杉磯港和長灘港，等待泊位開放的船舶數量創下 44 艘的新紀錄。

就長期趨勢來看，船舶延誤時間有一年高過一年的趨勢，暗示塞港可能常態化。

從需求面來看，美國 8 月製造業 ISM 客戶端存貨指數處 20 多年新低，宏遠指出，以往庫存從低點補到高點至少需 1.5-2.5 年，此次在疫情的影響下，廠商會多補足安全庫存，因此，預料即便傳統旺季過後，補庫存將一路延續至明年底。

宏遠進一步說明，上海航交所發布的運價指數已超過 4500 點，在艙位供不應求的狀況下，預料明年運價指數大跌機率低，明年全年貨櫃航商每股純益仍有機會挑戰 50 元之上，假若 2 年長約再確定，保障 2023 年航商獲利不會差，預估屆時貨櫃航商全年每股純益仍可達 20-30 元。

整體而言，宏遠看好，今年貨櫃航運業獲利將一季高於一季，第四季為全年高峰，而明年獲利將再超越今年。

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