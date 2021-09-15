方舟女股神：美國經濟放緩 將提振成長股

據報導，有「女股神」之稱的方舟投資總裁伍德 (Cathie Wood) 週二 (14 日) 表示，隨著美國國內經濟活動放緩，將會為成長股帶來提振。

報導指出，美國 8 月份就業數據令人失望，消費者物價指數 (CPI) 也呈現疲軟購，伍德將此視為美國經濟成長速度將低於華爾街年初預期的跡象。

伍德在一場網路研討會上表示，今年年初經濟從新冠肺炎疫情的衝擊中有所復甦，導致大宗商品短缺，並提振了週期性的價值股。但是，她也表示：「我認為我們正在進入週期的另一端，我們相信市場將開始轉向成長和創新。」

伍德旗下的方舟創新 ETF(ARKK-US) 管理約 211 億美元資產，是去年晨星追蹤主動管理型美國股票基金中，表現最好的一檔。

伍德目前的投資組合中包含大量成長股，包含特斯拉 (TSLA-US)、Teladoc Health(TDOC-US) 和 Unity Software(U -US) 等。

不過，今年迄今，ARKK 下跌了 5.5%，遠遠落後於標準普爾 500 指數的近 19% 漲幅。根據晨星的數據顯示，方舟目前的績效在 593 檔美國中型成長基金中排名最低。

伍德的投資基金以投資破壞性創新科技公司及其基金的高回報獲得廣泛關注，但該領域一直被認為恐遭高估，倘若市場開始自當前水準大幅下跌，該領域容易出現劇烈波動。

不過，伍德受訪時表示，「許多空頭認為我們處於泡沫之中，但我不這麼認為。」她認為，與 1990 年代末和 2000 年代初的網路泡沫特有的欣快情緒相比，如今投資者的行為更加穩重和謹慎。