那個神祕的高頻交易巨頭創立了 Jump Crypto，他們究竟要做什麼？

總部位於芝加哥的高頻交易公司 Jump Trading 剛剛宣佈完成第七支投資基金「 JCDP – 7」的募資，這隻基金共募資 3.5 億美元，創下該公司基金的募資記錄。於此同時，Jump Trading 還宣佈組建了加密投資部門 Jump Crypto，計劃將第七支投資基金的 40% 投向加密貨幣領域，主要將投資於 DeFi、Web 3.0、區塊鏈和金融應用。

作爲神祕的高頻交易巨頭 Jump Trading 專門從事加密貨幣投資的部門，Jump Cypto 究竟要做什麼？發展方向是什麼？ Jump Crypto 負責人 Kanav Kariya 親自撰文做出解釋。

撰文：Kanav Kariya， Jump Crypto 負責人

編譯：Perry Wang

我們非常興奮地推出 Jump Crypto，這是 Jump Trading Group 歷經 6 年打造的一個項目。公有區塊鏈通過在互不信任的各方之間構建信任，開啓了全新的、令人難以置信的資源協調模式。公鏈使社區真正成爲利益相關者。雖然我們 Jump 經常標榜自己是安靜的建設者，但在這個由社區驅動的新世界中，我們已經認識到公開建設的必要性和價值，並需要成爲公共話語中強有力的聲音。

我們希望通過本文告訴大家：我們正在做什麼、發展方向，以及我們是如何走到今天的。

Jump 的歷史和進化

Jump Trading Group 是一家交易機構，從芝商所（CME）交易池中起步，成長爲一家以研究爲導向的量化交易公司，在全球擁有 1,000 多名員工，且是傳統資產類別中交易量最大的交易商之一。

多年來市場經過迅猛進化，從公開的場內喊價到當今流行的機器學習驅動的高頻交易環境。歷經市場架構的這些鉅變，Jump 推動自身核心不斷進化，在市場結構的每一次新迭代中自然地尋找到自身的定位。

在市場走向電子化的時代，僅僅「做軟件」是不夠的，還需要打造一個最高水準的工程組織，才能在一衆競爭對手中脫穎而出並保持敏捷。

突然之間，我們變成了一家軟件公司。

當市場變得越來越智能，數據工程能力的突破帶來了預測建模的全新競爭環境，僅僅有一個「量化交易部門」是不夠的，還需要構建一個身份和環境，讓「量化意識」的人能夠找到歸屬感並茁壯成長，需要給他們權力來掌舵。

忽然間， Jump 成了一家研究機構。

Jump 的故事是一個反脆弱的故事； 一個機構隨着範式的每次轉變而不斷變得更加強大，而這種範式轉變消滅了大部分競爭領域。每一次新的迭代都會導致技能的複合，借用斯坦福大學商業戰略課教授、《商業戰略的七個基礎》一書作者 Hamilton Helmer 的一段話：「進程能力」作爲企業機構的肌肉在不斷成長。這個的進程指的是隨着不斷變化的市場和技術、以連續和有機方式發展的能力。

隨着開放協議的興起和新一波金融基礎設施的壯大，Jump 正在經歷新的一次演變。DeFi 的崛起，爲 Jump 將二十年交易專業知識和工程技術帶入加密領域鋪平了道路，吸引我們探索神奇的互聯網貨幣兔子洞。

事不宜遲，Jump Crypto 登場了。

Jump Crypto 發展史

我們對加密的探索工作起源於伊利諾伊大學 Jump 研究實驗室的一個實習項目。在過去的六年裏，這項工作發生了巨大的變化，但我們在很大程度上仍然忠於實驗室環境中的敏捷、開放的思想，以及快速迭代的精神。

簡而言之，我們加密業務的第一個支柱是成爲加密市場中成熟、積極的參與者。由於加密的新生特質和獨有的全球性內涵，加密市場結構在堆棧的每個級別都充滿了細微差別和特質。複雜的交易系統往往會放大這些細微差別，而規模化會進一步將其放大，這與 Jump 交易理念的相關性變得越來越明顯。

我們早期工作的主要重點是打造一個強大的平臺，使用戶能夠大量和優雅地參與這些特殊市場。再結合嚴肅的交易情報，伴隨加密領域的不斷髮展，這一市場將使我們能夠領先的市場參與者。

不過，我們加密工作的誕生具有雙重使命，第二個支柱的核心是我們對加密空間非常簡單明瞭的論點——在足夠長的時間範圍內，它很可能以無數且不可預測的方式取得顯著增長。

作爲金融領域爲數不多擁有強大技術、資本和創新精神的全球性公司之一，我們經常被認爲是新興平臺和項目的催化劑。這些平臺和項目通常缺乏流動性和機遇以激勵早期的有機參與，但具備非常可觀的長期潛力。這通常意味着，您參與其中，會被視爲合作伙伴，而不僅僅是參與者，且需要在更長的時間範圍內評估資產上行空間，考慮的時間範圍遠遠超過典型的交易決策。雖然對於一家交易機構而言，這不是非常自然的事情，但我們已經能夠利用我們的論文作爲評估這些機會的指路明燈。它讓我們有機會與幾個令人非常出色的社區聯手，並與加密領域保持一致。

成爲合作伙伴本身就是一件非常有意義的事情，我們對此也是非常認真得對待。

在與該領域一些最令人興奮的項目聯手打磨特定的專業能力時，我們還忍不住反覆問自己：我們怎樣才能做得更多。響亮的答案已成爲我們團隊的戰鬥口號：建造（to build）， 建造海底隧道和鐵路，建立社區。 激昂的節奏推動我們更深入地瞭解加密生態系統，併發掘我們與樂土之間所存在的系統設計和工程問題寶庫。

下面談一下我們一直在做的一些事情， 期待未來看到更多。

社區工作

我們參與了 Terra 治理協議 - DeFi 領域中一些最令人興奮和最成功的項目背後有很多很酷、很複雜的經濟機制。Terra 的穩定機制就是一個非常棒的例子。它需要在高維空間中解決很多關鍵的市場參數，以平衡平臺的安全性和韌性。我們所擁有的數據工程管道和市場戰鬥經驗，使我們能夠分析這些複雜的系統，併爲社區討論做出有意義的貢獻。 https://agora.terra.money/t/terra-on-chain-liquidity-parameters/305 https://agora.terra.money/t/liquidity-parameters-2/1175

Solana vesting contract grant - 開放式金融成功的很大一部分原因是，構建者能夠充分利用與自己一起建設人士的努力。雖然 Solana 的開發生態系統還很年輕，但它正在迅速成熟，我們希望像 Solana vesting contract 這樣的各種樂高積木，可以在經濟利益有保障的情況下，使構建者專注於他們旨在爲世界所帶來的獨特元素，Bonfida 團隊在這個方面做得非常出色，並超越性地提供了一個漂亮乾淨的用戶界面。這一產品已經過審覈，可供構建者在 Solana 生態中使用。

Wormhole 網絡中的守護者—— Wormhole 是一個去中心化的網絡，爲高價值區塊鏈之間的跨鏈通信提供動力。鑑於各條鏈無法有效運行彼此的輕客戶端，在這些鏈之間跨鏈消息傳遞的安全性，是生態系統中的一個大漏洞。我們對 Wormhole 爲解決這個問題所採取的務實和有效的方法感到非常興奮，併爲成爲幫助保護該網絡安全的守護者之一而感到自豪。下文中會有關於 Wormhole 項目的更多介紹。

Serum - 隨着金融市場的發展，作爲協調廣泛參與者之間市場興趣的媒介，中央限價訂單簿方式異軍突起，原因有很多 - 開放性 —— 允許市場利益的多邊協調 透明度——允許市場參與者看到對該資產公開表達的全部興趣 表現力 —— 允許表達微調和個性化的觀點



Serum 是 Solana 區塊鏈上的訂單簿交易所，在這裏，利用鏈的信任機制，可以帶來很多魔力效果。在傳統的金融世界中，幕後有一個龐大的中介網絡，最終解決交易所訂單簿的執行，以解決信任問題。 而 Serum 可以將該功能導出到 Solana 區塊鏈並在鏈上構建訂單簿應用，這一事實簡直令人驚歎。可組合性通常用於描述鏈上各種應用的交互，或各種子組件的重複使用。不過大家在討論中經常遺漏的一點是，每個區塊鏈應用中的默認組件都是由底層信任構成的。這是非常強大的。

這個開放式訂單簿網絡使全球任意地區的用戶可以訪問，並因此在全球範圍內整合興趣，這是前所未有的事情。任何人都可以啓動訂單簿，並開始爲任意資產彙集流動性，而且速度很快。對於區塊鏈軌道可能實現的創新，我們只是觸及皮毛而已，但您完全可以相信，各種價值的有效轉移將成爲加密故事的重要組成部分。作爲平臺上活躍的市場參與者和流動性提供者，我們認爲 Serum 會在其中扮演重要的作用。

建設

收購 Certus One - 我們最近收購了才華橫溢的 Certus One 團隊。他們的到來加強了我們發展所參與的社區的工作，很高興繼續與他們一起建設。以下是他們帶來的一些東西，未來還會有更多東西。

權益證明（PoS）和託管堆棧的每個層級都具有高度安全性。該團隊在其 Mongon 操作系統和他們正在構建的 SignOS 分佈式密鑰管理解決方案方面，取得了令人印象深刻的進展。

專注於驗證人的質量和公開建設。在 PoS 系統發展的早期階段，關於驗證人和網絡質量未經審查的公開討論至關重要。在堆棧的每個層級都涉及正確、透明跟蹤指標的討論，可能在未來爲該行業省去很多痛苦。 Certus 一直是這個領域最響亮和最強烈的聲音之一，我們希望支持他們成爲強大而安全的去中心化的指路明燈。

Lido 驗證人。他們是 Lido 網絡的堅定支持者，是 ETH 質押項目背後的精選驗證人之一。質押的 PoS 資產在可組合的 DeFi 未來中發揮着相當大的作用，而 Lido 是該領域的領跑者。

Pyth Network - 預言機問題長期以來一直是加密領域中的白鯨之一。 區塊鏈使我們能夠在賬本狀態上無信任地執行任意邏輯片段。 將這種能力應用於廣泛應用套件的一個重大障礙是無法將鏈下（或所謂的現實世界）信息無信任地包含在這種狀態中。

隨着 DeFi 成爲鏈上應用的主要類別，區塊鏈狀態中所包含的最有價值鏈下數據是實時金融數據。這裏值得花一分鐘時間來談談「實時」。

DeFi 應用所利用的預言機數據，通常用於確定風險在各個參與者之間轉移的有效價格。通常，流動性提供者和協議質押者處於轉移風險的一側。如果價格延遲，機會主義的市場參與者能夠比這些質押者更早獲知信息，進而通過剝削後者得到一定利益。迄今爲止，經典的預言機模型都嘗試了「羣體智慧」的方法。 而在新一批鏈上交易每 400 毫秒執行一次的世界中，在那個時間間隔內，能有大批人士廣泛獲得當前市場價格、並能夠可靠地將其分發到區塊鏈 p2p 網絡的機會，是非常有限的。

那麼，誰真正擁有這種訪問權限和能力？

最活躍的市場參與者和流動性提供者——這類參與者在那個時間範圍內實際上進行了交易（可能很多次）。這些交易者也可能在資產的大量相關場所進行交易，因此能有效地整合信息，並注意到市場結構的細微差別。

交易所和其他執行場所——匹配交易的交易所是許多價格發現的起源。 他們是第一批知道市場參與者願意交易價格的人，因此明顯能夠發佈實時價格信息。他們通常還擁有非常複雜的數據報告基礎設施，可以很好地將這些信息快速可靠地傳播到 P2P 網絡。

這兩類參與者相對於第三方價格發佈商的一個重要區別在於，他們實際上是以給定的價格促成或直接進行交易，而不是報告從外部來源查詢的價格。這意味着其中牽扯到他們切身的經濟利益，這是網絡安全的關鍵部分。在第三方預言機模型中，查詢和報告的價格來源沒有任何利害關係，也沒有動力向網絡發佈準確的價格。這是第一方數據發佈者填補的另一個大漏洞。

Jump 完全屬於上述的第一類（第一方數據發佈者）。 除了貢獻數據之外，我們還積極爲代碼庫做出貢獻，並致力於解決平臺設計中的許多有趣的研究問題。

越來越多的金融巨頭也承諾作爲第一方數據發佈者加入該網絡。加入交易社區的還有其他知名金融機構，如 GTS、Virtu Financial、芝加哥貿易公司、Akuna、Cumberland、XR Trading、Hudson River Trading、Susquehanna 和 Jane Street。此外，BSX/MIAX、LMAX 和 IEX 等幾家交易所已宣佈參與。而且，作爲一個加密原生項目，Pyth 網絡還從著名的加密企業接收價格數據，如 Genesis、FTX、CMS、CoinShares 和 Bitso。這份初期名單已經包含了許多資產類別很大一部分的交易量，我們很高興看到名單增長如此迅速。

Solana 是 Pyth Network 的首選底層公鏈，因爲它在交易容量和延遲方面具備衆所周知的優勢。不過，Pyth Network 價格旨在通過 Wormhole 網絡分發到更多的區塊鏈上。例如，在以太坊和 Terra 上構建應用的開發者將能夠在自己的應用邏輯中利用這些價格。Pyth Network 旨在做大蛋糕，而且與 Jump 的願景和使命非常一致，即成爲該領域強大的正面積極力量，推動其走向成熟。

Wormhole – 這一加密生態系統已經發展爲包括多個異構的高價值鏈，我們認爲：多樣化的計算環境將繼續進化並保持價值。不過，存在一個很大的「互操作性」漏洞，因爲到目前爲止，這些鏈之間無法相互通信。

每個區塊鏈世界都會產生有趣的狀態，其環境獨特地促進了這種狀態。例如，Terra 區塊鏈原生生成 UST ——一種去中心化的穩定幣，Solana 的計算能力可以生成 Pyth 報價，以太坊強大的社區生成 NFT 和對主要協議的治理投票等。這些狀態不同部分之間的可組合性，有可能解鎖巨大的創新機會 。Wormhole 採用一種非常簡單、快速和實用的方法，來實現跨異構鏈的完全通用型通信。

Certus 團隊以令人難以置信的快速和有效方式，構建了 Wormhole 項目的第一個版本。現在，一個 Wormhole 守護者社區正在聯手推出一個更加通用、更方便擴容的 Wormhole 網絡。這一項目的願景與我們幫助創建強大管道和基礎設施的使命完美契合，我們很高興繼續爲此做出貢獻。

在一個找到可靠的 Rust 工程師概率小過中彩票的世界中，Jump 所擁有的豐富系統工程人才和量化技術，爲我們的加密工作打下了堅實的先機。但 Jump Crypto 依然處於非常稚嫩的早期階段。我們是交易者、建設者和社區成員，這些社區對行業的發展感到興奮，並積極推動行業向前發展。對於所有 stay hungry 的聰明人來說——如果您想和這個領域中一些最聰明的人一起建造去中心化軌道，請與我們聯繫。

是時候進行建設了！