鏈聞週末薦讀｜縱覽 Terra 生態，去中心化衍生品成 DeFi 藍海？

鏈聞編輯時間

《圍繞 UST 的「頂層設計」思路，縱覽 Terra 生態發展概況》

不同於以太坊等公鏈無邊界、自組合特性，Terra 生態版圖正在遵循「穩定幣 UST 的場景需求壓倒一切」的頂層設計思路不斷攻城略地。

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《IOSG 深度研究：爲何去中心化衍生品交易是 DeFi 的下一個爆發點？》

從長遠來看，衍生品交易可能成爲 DeFi 世界中的主流，甚至跨越加密貨幣市場，直接與傳統金融競爭。

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《一文讀懂區塊鏈「橋」：搭建起真正四通八達的加密網絡》

橋，正在將日益分崩離析的公鏈格局實現統一。

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酷東東

《三分鐘瞭解無限藝術遊戲世界 Blitmap：從這理解 Loot 的起源和初心》

Loot 創始人 Dom Hofmann 在三個月前創造了基於像素藝術的遊戲世界 「Blitmap」。

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《五分鐘瞭解 PriFi：DeFi 需要隱私保護》

Hartmann Capital 認爲，隨着監管當局試圖打擊和執行更嚴格的公有鏈活動監管，或者用戶自己變得精通追蹤錢包以窺探個人財富持有量，PriFi 將很快成爲加密用戶的優先選擇。

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《全覽 StarkWare 進展和其 L2 應用表現：dYdX、DiversiFi、Immmutable X 和 Sorare》

採用 StarkEx 擴容的 dYdX、DiversiFi、Immmutable X 以及 Sorare 四個應用在 L2 中的市場份額佔據 35%。這些應用在採用 StarkWare 擴容方案後表現如何？StarkWare 近期還有何進展？

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《Picolo Research 詳解 BSC 生態風險分級協議 Tranchess》

Picolo Research 報告指出，Tranches Protocol 提供各種不同的代幣化風險回報解決方案，TVL 持續增長證明該項目具備清晰的產品市場契合度。

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行業洞察

《歷史經驗表明，Loot 取得成功的關鍵是讓開發人員獲得有效激勵》

要想讓 Loot 取得成功和可持續發展，新的開發者需要有動力在原有基礎上繼續構建。

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《觀點：去中心化衍生品崛起的歷史車輪已經勢不可擋》

參考 DEX 對 CEX 交易量比率，去中心化衍生品交易量仍有至少 20 倍增長潛力。

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《一張圖讀懂：Bitcoin Core 歷史大版本更新一覽》

作爲比特幣網絡最重要的基礎設施組件之一，Bitcoin Core 的迭代史其實也是比特幣的進化史。

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《詳解 Eden Network：誘惑、不公和缺陷之外誰是贏家，誰是輸家？》

贏家顯然是 Eden 團隊、風險投資基金和礦池運營商；輸家或許是散戶，他們迫切希望投資具有 MEV 價值敘事的東西。

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本週不可錯過的十條新聞

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