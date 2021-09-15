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政府提供支持 南韓8月失業率意外降至2.8%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
政府提供支持 南韓8月失業率意外降至2.8% (圖:AFP)
政府提供支持 南韓8月失業率意外降至2.8% (圖:AFP)
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南韓失業率疫情工作職務韓元

南韓 8 月失業率意外下降至史上新低，這掩蓋了就業市場更廣泛的疲軟。目前由於疫情嚴重，使人們不願意找工作，民營企業不願意增聘員工。

隨著失業率連續第 2 個月大幅低於市場共識，南韓央行將仔細研究低讀數背後的原因，因為他們正在考慮第二次升息的時間點。

南韓統計部門周三 (15 日) 公布，8 月失業率降至 2.8%，7 月份為 3.3%。經濟學家此前預計失業率會升至 3.5%。南韓當月較上年同期增加 51.8 萬個工作崗位，為連續第六個月增加。

值得注意的是，自 2 月以來增加的工作職務，約有半數是來自政府的資助方案。

政府官員此前預計就業市場指標會在 8 月惡化，反映出這波導致首爾在 7 月中旬處於半封鎖狀態的疫情帶來的衝擊。統計局官員 Jeong Dong-myeong 表示，隨著疫情持續，人們難以外出尋找工作，民營企業也減少了定期招聘，僅以斷斷續續的方式進行。

首爾延世大學經濟學教授 Sung Tae-yoon 表示，很難將本次數據視為正面訊號，公共部門的工作正在幫助支撐勞動力市場，但民營公司仍然缺乏優質工作的供應。

8 月數據中，勞動力參與率降至 62.8%，為 3 月以來近低。

數據還顯示，零售和批發行業受到打擊，裁員 11,3 萬人，製造業減少 7.6 萬個。醫療保健和社會福利領域的就業人數增加了 24.3 萬，這在很大程度上受到政府計畫的支持。

財政部將最新數據視為正面，強調就業水準已經達到去年 2 月疫情前峰值的 99.6%。

美元韓元基本持平，報 1170.8。

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