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智慧音箱市場重回疫情前水準 仁寶、英業達看旺

鉅亨網記者劉韋廷 台北
蘋果HomePod智慧音箱。(圖:AFP)
蘋果HomePod智慧音箱。(圖:AFP)
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智慧音箱組裝廠仁寶廣達鴻海和碩英業達亞馬遜谷歌蘋果

智慧音箱市場回溫，研調機構 Strategy Analytics 今 (15) 日指出，隨著消費者、品牌廠逐步適應後疫情生活型態，第二季智慧音箱出貨量創下歷年同期新高，達 3950 萬台，年增 34.8%，已回到疫情前水準，下半年也將保持成長，組裝代工廠仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 等看旺下半年訂單需求。

Strategy Analytics 統計，第二季整體供應鏈雖面臨零組件供應挑戰、疫情影響，但全球智慧音箱 (含螢幕) 出貨量達到 3950 萬台、年增 34.8%，累計今年上半年智慧音箱 (含螢幕) 總出貨量已達 7720 萬台、年增 35.3%，近乎回到疫情水準。

品牌方面，Strategy Analytics 指出，亞馬遜 (AMZA-US) 仍穩坐全球智慧裝置出貨龍頭，第二季出貨達 1060 萬台、年增 63%，市占 26.7%，其次分別為谷歌 (GOOG-US)、百度，則各出貨 690 萬台、620 萬台，市占分別為 17.4%、15.6%，後續則依序為阿里巴巴、蘋果 (AAPL-US)、小米等。

隨著智慧音箱市場需求回溫，台代工業者營運也可望同步受惠，其中，亞馬遜 Echo 主力代工組裝廠有鴻海 (2317-TW)、仁寶，谷歌智慧音箱則有廣達 (2382-TW)、和碩 (4938-TW)，英業達則是蘋果 HomePod 組裝廠之一。

展望下半年，仁寶指出，隨著消費性電子旺季來臨，第三季智慧裝置等非筆電應用將逐步回溫，估出貨將季增 1 成以內，第四季則可望再季增 1 成以上，全年逐季成長、維持雙位數成長目標，英業達則表示，客戶訂單需求強勁，但實際出貨還要視料況而定。

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