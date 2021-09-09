筆電出貨降溫 廣達8月營收月減10%、仁寶力守千億元

代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 今(9) 日公布 8 月營收，受零組件缺料、貨運物流影響，筆電出貨雙雙月減，其中，廣達單月筆電出貨下滑至 550 萬台，為今年單月新低，也拖累營收月減 10.6%，達約 847.18 億元，仁寶則仍站穩千億元大關，達約 1023.86 億元，月減 5.2%。

廣達 (2382-TW)

廣達 8 月合併營收 847.18 億元，月減 10.6%、年減 20.1%，為今年以來單月次低，累計今年前 8 月營收達 7087.05 億元，年增幅也收斂至 4.9%。

出貨方面，廣達 8 月筆電出貨達 550 萬台，月減 6.78%、年減 12.7%，為連兩個月筆電出貨下滑，也是今年單月首度較去年同期衰退，累計今年出貨已達 4940 萬台，廣達表示，8 月出貨下滑主因是供應鏈缺料、貨運物流影響所致。

展望本季，廣達表示，由於供應鏈缺料、貨運物流影響仍嚴峻，維持第三季出貨將季減 1 成看法，約持平去年 1830 萬台水準，雖然下半年仍有商用等主流機種接棒，在手訂單穩健，但去年基期較高，對下半年年增幅保守看待。

廣達進一步解釋，由於第三季進入傳統消費性電子旺季，包含手機、車用電子等都推出新品，造成整體零組件排擠效應顯著，供給更加吃緊。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 8 月也受筆電出貨小幅衰退影響，單月營收月減 5.2%，但仍連兩個月站穩千億元大關，達 1023.86 億元，年增 22%，累計今年前 8 個月營收達 7413.58 億元、年增 19.7%。

出貨方面，仁寶 8 月筆電出貨達 470 萬台，月減 4.08%、年增 34.29%，累計前 8 個月筆電出貨則達 3570 萬台、年增 28.42%。

展望第三季，仁寶指出，訂單需求仍強，估筆電出貨可望季增逾 1 成，但仍需關注 CPU、面板、電源 IC 等零組件供應狀況，非筆電也估將季增 1 成內，全年則維持筆電年增 10-15%，非個人電腦逐季成長、全年雙位數成長的目標。