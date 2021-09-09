 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

筆電出貨降溫 廣達8月營收月減10%、仁寶力守千億元

鉅亨網記者劉韋廷 台北
筆電出貨衰退，廣達8月營收月減10%、仁寶力守千億元。(圖:AFP)
筆電出貨衰退，廣達8月營收月減10%、仁寶力守千億元。(圖:AFP)
Tag
代工廠組裝廠廣達仁寶電腦個人電腦筆電

代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 今(9) 日公布 8 月營收，受零組件缺料、貨運物流影響，筆電出貨雙雙月減，其中，廣達單月筆電出貨下滑至 550 萬台，為今年單月新低，也拖累營收月減 10.6%，達約 847.18 億元，仁寶則仍站穩千億元大關，達約 1023.86 億元，月減 5.2%。

廣達 (2382-TW)

廣達 8 月合併營收 847.18 億元，月減 10.6%、年減 20.1%，為今年以來單月次低，累計今年前 8 月營收達 7087.05 億元，年增幅也收斂至 4.9%。

出貨方面，廣達 8 月筆電出貨達 550 萬台，月減 6.78%、年減 12.7%，為連兩個月筆電出貨下滑，也是今年單月首度較去年同期衰退，累計今年出貨已達 4940 萬台，廣達表示，8 月出貨下滑主因是供應鏈缺料、貨運物流影響所致。

展望本季，廣達表示，由於供應鏈缺料、貨運物流影響仍嚴峻，維持第三季出貨將季減 1 成看法，約持平去年 1830 萬台水準，雖然下半年仍有商用等主流機種接棒，在手訂單穩健，但去年基期較高，對下半年年增幅保守看待。

廣達進一步解釋，由於第三季進入傳統消費性電子旺季，包含手機、車用電子等都推出新品，造成整體零組件排擠效應顯著，供給更加吃緊。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 8 月也受筆電出貨小幅衰退影響，單月營收月減 5.2%，但仍連兩個月站穩千億元大關，達 1023.86 億元，年增 22%，累計今年前 8 個月營收達 7413.58 億元、年增 19.7%。

出貨方面，仁寶 8 月筆電出貨達 470 萬台，月減 4.08%、年增 34.29%，累計前 8 個月筆電出貨則達 3570 萬台、年增 28.42%。

展望第三季，仁寶指出，訂單需求仍強，估筆電出貨可望季增逾 1 成，但仍需關注 CPU、面板、電源 IC 等零組件供應狀況，非筆電也估將季增 1 成內，全年則維持筆電年增 10-15%，非個人電腦逐季成長、全年雙位數成長的目標。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
廣達2382仁寶2324
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞