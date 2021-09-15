賴正鎰：928檔期推案及銷售將大增 年底房市更熱絡

全台房市即將進入 928 銷售檔期，鄉林 (5531-TW) 董事長賴正鎰今 (15) 日指出，房市將邁向年度旺季，928 檔期推案和銷售量預期將明顯大增，加上年底進入交屋旺季，房市會更旺，可望擺脫少子化和打房陰霾，而人口紅利將成為新興區域剛性需求盤主力，另外他也看好新莊區的發展。

賴正鎰指出，新北市今年前 8 個月不動產交易累計達 4.26 萬棟，較去年同期年增 9.2%，後疫情時期房市明顯回歸基本面，尤其具備人口紅利的區域買盤，更是具備強力支撐，預料 928 檔期推案與銷售將大增，加上年底進入交屋旺季，房市交易會更旺。

賴正鎰認為，新冠肺炎疫情與政策打炒房，原本被視為是今年影響房市的兩大隻黑天鵝，但從現況來看，房市反而因為營建工資及原料漲幅高，大家擔心房價愈來愈貴而趕緊出手，而擔心通貨膨脹的高資產族也重新作資產配置。

對於全台房市交易，賴正鎰指出，房地合一稅與實價登錄 2.0 上路 2 個多月來，房價與成交量持續上揚，市場爆出北台灣 928 推案量可能創新高的預言，其實就是建商已嗅出疫情加打房的房市沈澱之後，有明顯的遞延性買氣。

對於區域發展看法上，賴正鎰表示，新北市新莊區家戶成長最快，交易量緊追板橋，已成新北房市交易最熱區，主要除了新莊有行政院第二行政中心，還有機場捷運、新北環狀線、捷運新莊線，生活機能相當便捷，看好新莊地區未來發展，他也將持續在新莊覓地推案。