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商億-KY訂單年底前全滿 全年EPS挑戰7元以上

鉅亨網記者王莞甯 台北
商億董事長謝智通。(圖：商億提供)
商億董事長謝智通。(圖：商億提供)
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家具商億北美零售漲價

北美高端家具業者商億 - KY(8482-TW) 今 (15) 日召開線上法說會，董事長謝智通表示，客戶拉貨需求強勁，且東南亞受到疫情影響有轉單效應，訂單至年底前全滿，已向客戶端漲價約 5-6%，下半年整體毛利率朝 40% 靠攏，預期全年每股純益有望回到 2019 年的 7 元以上水準。

謝智通指出，柬埔寨廠自下半年投產已來，每個月出貨至美國約 550 個貨櫃，高於中國廠約出過 400 個貨櫃，且柬埔寨廠因當地疫情控制得宜，生產正常，海運運費高漲則由客戶負擔，預料第三季毛利表現仍將較第二季好。

謝智通也提到，其他東南亞國家因疫情影響經濟活動，反觀柬埔寨疫情控制相對平穩，反而有轉單效應，客戶訂單湧現，至年底前生產排程全滿。

展望明年，謝智通透露，依目前接單狀況來看，柬埔寨廠營收可預期明年約可成長 3000 萬美元 (約新台幣 8.4 億元)，同時，看高運費時代不會一直持續下去，未來客戶端成本壓力應可緩和，有助後續接單。

在原物料上漲的壓力下，商億自去年底起經過約 4 個月與客戶談判，上半年平均漲價 5-6%，由於家具業慣例為平均每半年議價一次，不排除年底前可以再談，謝智通說，尚不確定年底前是否再漲價，仍要觀察市況表現。

謝智通強調，商億不僅是單純家具廠概念，商業模式已是全球的客製化家具的外包服務供應商，可協助客戶進行採購、庫存、製造到物流等全方位服務，在深耕美國客戶同時，也擴展歐洲、澳洲和日本客戶，目標 5 年內於高端客製化家具的市占率從 4% 拉升至 8%。

此外，謝智通說，過去 5 年平均股利發放率超過 80%，未來仍將延續此股利政策。

商億上半年合併營收 22.92 億元，年增 45.33%，稅後純益 3.57 億元，年增 54.25%，每股純益 (EPS)3.33 元，目標下半年獲利表現較上半年好，全年每股純益挑戰 2019 年的 7 元以上水準。

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