〈鉅亨幣圈理財〉低風險 穩定收息的虛擬貨幣投資法 –期現套利

如果你在尋找比穩定理財收益高一些的低風險資產增值方式，那麼繼續看下去，你會發現一個年化 15%~50% 的新世界

虛擬貨幣投資給大多數人的印象是高風險、高波動的投資市場，動輒 10%~20% 的波動吸引了一群偏好高風險高報酬的投資者們聚集在這。再加上提供期貨交易、保證金交易等槓桿倍率交易，使得原本就波動大的加密貨幣市場，變得更加瘋狂。

在這瘋狂市場的另一面則代表著會有許多潛在的套利機會，而且是高達 15%~50% 年化報酬率的低風險套利機會，就是所謂的「期現套利」。

在介紹期現套利之前先讓大家了解一下什麼是「永續合約」跟伴隨合約產生的「資金費率」，永續合約是一種在虛擬貨幣交易市場內特殊的期貨合約，並不存在到期交割日，為了維持永續合約與現貨價格之間不要脫鉤，所以引入了「資金費率」的機制，讓沒有交割日的永續合約與現貨間的價差能夠藉此收斂在一起，不脫鉤太多。

而所謂的「資金費率」是為了讓期貨價格不要無限偏離現貨價格太遠，當市場中做多情緒濃厚時，做多方需要付資金費率給做空方，依此讓使期貨價格偏離現貨價格的做多方有一個持倉的成本，反之若做空情緒濃厚則由做空方支付資金費率給做多方。

既然在永續合約上做多以及做空兩方對手方需要互相給付的持倉費用。而在虛擬貨幣市場這個特殊的機制背景下，產生出了新的套利機會，「期現套利」就是透過機制賺取「資金費率」的一種套利方式。

幣圈是個長期多頭的的市場，很大部分市場上的參與者都為散戶投資者，散戶投資者習慣性做多的思維下，造就了大部分幣種的期貨價格都是高於現貨價格的。既然存在這種長期偏多的型態，做多的人就需支付資金費率給做空的人，以派網串接幣安交易所為例，在幣安的永續合約規則下，資金費率的基本費率是每日 0.03%，意即就算是做多方與做空方勢均力敵，做多方還是得支付持倉數量的 0.03% 給做空方。同時永續合約的基礎費率為每八小時 0.01% ，按照市場情況會在 -0.75% ～ 0.75% 之間變化。

在上述的背景下，許多主流幣種長年處於「正資金費率」，即做多的人付資金費率給做空的人，所以我們就能夠透過派網量化機器人在永續合約市場中做空某幣，並且同時在現貨市場買入等值的該幣種幣，使得持有頭寸不偏多也不偏空，但是卻能夠穩收合約倉位所帶來的資金費率。

期現套利的原理非常簡單，許多交易者也會直接手動進行期現套利，但市場變化多端，手動進行套利將藏著以下風險

合約倉位觸發自動減倉，手動套利無法即時賣出部分現貨

幣價暴漲合約爆倉，除了要即時賣出現貨外，合約還需多付一道爆倉清算費用

這邊介紹做套利時使用到的工具：Pionex 期現套利機器人，藉由工具輔助我們執行套利，將能免除以上講到操作時的風險

期現套利機器人將隨時偵測合約以及現貨倉位，如果遇到減倉也會即時賣出現貨部位

機器人會隨時關注合約爆倉價格，並且在距離爆倉價格 5% 時結束套利，避免爆倉還需支付清算費用。

2021.01 策略升級：倉位自動平衡機制，更加的降低套利風險，期現套利倉位自動平衡機制

若你已經在派網交易所透過手機或是 mail 註冊帳號完成認證且轉入 USDT 到派網錢包之後就可以直接創建一筆「期現套利」的訂單，若尚未完成以上步驟可以先看這些教學文 派網手把手教學系列

Step 1. 登入 Pionex App，並選擇下方，(套利) 列表中點擊「創建套利」

Step 2. 選擇要做期現套利的幣種以及合約槓桿倍數，再輸入總投資額即可，點擊紅框內幣種處能夠直接列出資金費率較高的幣種



Step 3. 機器人會自動將投資額分配部分到合約帳戶開空單，同時在現貨買入，為了避免滑點過大，機器人會逐步的將倉位建立完畢，無需等待機器人建倉完畢就可以關掉 APP ，等下一次收租的時刻上來看一下收了多少資金費率

Step 4. 要關單時，直接點擊右上角的關閉按鈕，機器人會將現貨賣出以及平掉合約倉位，自動將投資額換回 USDT



最後整理一下期現套利小技巧:

開了之後不要頻繁切換，只要費率沒有轉向，可以先放個一到兩週

臨時要用資金也可以選擇關閉或是提取部分本金出來，在進行穩定收租的同時又保有資金的靈活

分兩至三個幣種去套，大倉位放 ETH，小倉位去套資金費率高的幣種，按近 7 天年化去排序

入場時注意期現價差大一點好，結束時注意期現價差小一點好

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