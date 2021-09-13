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〈鉅亨幣圈理財〉5分鐘啟動幣圈懶人投資術-Bincentive註冊認證教學

鉅亨台北資料中心
5分鐘啟動幣圈懶人投資術-Bincentive註冊認證教學
5分鐘啟動幣圈懶人投資術-Bincentive註冊認證教學
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虛擬貨幣幣圈理財比特幣區塊鏈加密貨幣

如想快速掌握虛擬貨幣投資？也不受波動影響也想穩健獲利？ 選對能協助你在幣圈穩定獲利的工具，是你在區塊鍊一直走下去最重要的關鍵！ 就讓擁有專業技術團隊及超過多年以上的交易經驗的 Bincentive 平台來幫助你！

1. 從 Bincentive x 鉅亨網會員專屬註冊頁進入，輸入真實電子信箱作為登入帳號，設定並確認密碼。推薦碼為：Anue，完成後點選「註冊」。滑動拼圖到正確位置完成智能驗證。

2. 輸入使用者名稱、地區、手機號碼，並進行帳號驗證。

3. 點選「驗證」，輸入手機以及電子信箱分別收到的六位驗證碼，完成帳號驗證，並進行下一步身份驗證。

4. 身份驗證需上傳證件的正反兩面照片，以及「手持身分證和手寫紙的自拍照」。手寫紙上需書寫「僅限 Bincentive 使用並附上日期。」

5. 手動輸入身份驗證以及個人資訊，按送出後便成功提交啦！

特別提醒您，Bincentive 將會在 1–2 個工作天審核完畢後發送電子郵件給您，請耐心等待。
當通過等級 1 身分驗證，您就可以開始申購平台架上的產品囉！

看到這裡，想入幣圈又還沒註冊的投資朋友，快點擊 <鉅亨推薦專屬註冊連結> 跟著上面的步驟，即可以完成註冊與認證！
還可以加入 Bincentive x 鉅亨網之幣圈投資 LINE 群，無論是產品申購或是幣圈投資討論，都有專家在線為您解答喲！

 

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