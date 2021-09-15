法人匯出投資 國銀8月人民幣存款餘額終結連2升

台灣央行今 (16) 日公布 8 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 8 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共 2378.37 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月下滑 41.68 億元，減幅 1.72%，在連 2 升後轉為下滑，主要因素在於法人匯出人民幣至海外做投資。

央行說明，8 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款中，法人戶和個人戶均減少，又以法人戶定存減少較多，主要是因金融機構匯出人民幣至境外投資長期債票券，再加上銀行電子業客戶將人民幣存款轉為其他外幣匯到國外所致。

央行統計，8 月 DBU 人民幣存款餘額月減 17.57 億元至 2079.51 億元，減幅 0.55%，而國際金融業務分行 (OBU) 也續減 3.11 億元至 298.86 億元，月減 9.15%。

匯款方面，8 月 DBU 匯款總額較上月減少 148.41 億元至 1105.86 億元，月減 11.83%，而 OBU 匯款總額也較上月減少 195.61 億元至 488.17 億元，月減 28.61%，主要是因三角貿易貨款的匯出入減少所致。

央行同步公布最新人民幣各天期最高牌告利率，分別是 1 個月期永豐銀的 3.05%、3 個月為彰銀 2%，6 個月為渣打商銀 2.35%、9 個月為日盛銀 1.8%，而 1 年期是土銀的 2.4%，較 8 月底變動不大。

央行也提供中銀台北最新牌告利率，1 個月為 1.98%、3 個月期 2.03%、6 個月期 2.16%、9 個月期 2.35%、1 年期 2.44%；其中，1、3 和 6 個月期利率上調 0.13-0.23 個百分點不等，僅 9 個月期上月同期的 2.37% 略下調 0.02 個百分點。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 8208 億元 (7 月底)，高於新加坡 1610 億元 (第二季底) 和南韓 95 億元 (7 月底)。