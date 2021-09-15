 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

全球前十大IC設計Q2排名 聯發科穩居第四

鉅亨網記者魏志豪 台北
聯發科資料照。(圖:業者提供)
聯發科資料照。(圖:業者提供)
Tag
聯發科聯詠瑞昱IC設計

研調機構 TrendForce 今 (15) 日指出，由於半導體產能供不應求，進一步推升晶片價格上漲，全球前十大 IC 設計業者第二季營收總計達 298 億美元，年增 60.8%，其中，台廠表現亮眼，聯發科 (2454-TW) 與聯詠 (3034-TW) 年增率皆超過 95%，居全球第四及第六名。

TrendForce 表示，第二季前五名業者排序與前季相同，高通 (QCOM-US) 受惠 5G 高階與旗艦機種需求帶動，處理器與 RF 射頻前端部門成長強勁，物聯網部門也隨著疫情衍生出遠距工作與教學需求，成為另一成長主力，第二季營收達 64.7 億美元，年增 70%，穩居全球 IC 設計龍頭。

輝達 (NVDA-US) 遊戲顯卡與資料中心業務也雙成長，兩大產品分別受惠加密貨幣、HPC 需求提升，營收年增幅分別為 91.1%、46%，第二季整體營收年增幅為 68.8%，達 58.4 億美元，位居第二名。

博通 (AVGO-US) 第二季有線網通隨著 5G 基建持續拉貨，高速乙太網路晶片需求上揚，無線晶片受惠 WiFi 6E 及寬頻與工業解決方案需求同步增長，年成長皆達二位數，推升營收達 49.5 億美元，年成長 19.2%。

台廠聯發科延續首季成長氣勢，主力行動產品線第二季年增幅達 143%，其他部門營收年成長也繳出兩位數，推升第二季營收達 44.9 億美元，年增率 98.8%，位居第四名。

超微 (AMD-US) 不僅受惠遊戲主機市場需求強勁，企業、嵌入式與半客製化部門營收挹注，以及伺服器處理器獲客戶擴大採用，第二季營收達 38.5 億美元，年增高達 99.3%，位居第五名。

第六至十名則出現明顯變動，其中，邁威爾 (Marvell) 完成收購 Inphi，營收大幅成長，擠下賽靈思 (Xilinx) 及瑞昱 (2379-TW)，排名自第九名躍升至第七名，聯詠受惠系統單晶片與面板驅動晶片表現出色，穩居全球第六名，瑞昱則為全球第九名。

展望後市，TrendForce 認為，由於晶圓代工廠新產能尚未開出，下半年產能吃緊情況持續，加上部份訂單未完全消化，預期下半年各家業者營收仍將持續成長，不過，成長幅度有限。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
聯發科2454聯詠3034瑞昱2379高通US-QCOM輝達US-NVDA博通US-AVGO超微US-AMD
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞