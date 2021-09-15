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炎洲處分轉投資包袱 損失逾10億元

鉅亨網記者林薏茹 台北
炎洲集團董事長李志賢。(鉅亨網資料照)
炎洲集團董事長李志賢。(鉅亨網資料照)
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炎洲處分損失萬洲石化石化

膠帶大廠炎洲 (4306-TW) 董事會今 (15) 日通過，擬處分中國子公司萬洲石化全數閒置不動產、廠房及設備，處分損失約人民幣 2.38 億元 (約合新台幣 10.21 億元)，將影響 EPS 約 1.68 元，擺脫連年虧損的石化事業，未來財務結構將持續正向發展。

炎洲持續推進集團「修枝剪葉」政策，由於萬洲石化自投產以來，因主產品市場供需失衡，營運年年虧損，2019 年底已暫時停產，避免集團獲利持續受其影響，停產後集團 2020 年毛利率前一年的 12% 上升至 16%，今年前兩季毛利率更攀升至 18%，營益率也明顯改善，財務結構持續正向發展。

炎洲表示，經評估萬洲石化已無再開機營運必要，董事會通過擬出售機器設備，並接受中國政府對廠房土地的拆遷徵收補助，將萬洲石化全數閒置不動產、廠房及設備變現，使集團損失降至最低。

炎洲預計向上海海綢出售機器設備，另配合中國政府全面落實長江流域保護策略，推行生態優先、綠色發展，預計接受南通開發區化工園區管理辦公室，進行土地建物拆遷徵收，兩案合併交易總價款約人民幣 4.36 億元。

炎洲指出，扣除出售機器設備、徵收的除帳成本及費用，預估處分損失約為人民幣 2.38 億元，炎洲將認列 EPS 損失約 1.68 元，交易完成後，將終結炎洲石化事業的連年虧損。

炎洲表示，此次交易案是修枝剪葉計劃中最重要里程碑，會將本交易案價款全數用於償還現有銀行借款負債，可節省每年約新台幣 2700 萬元的利息費用，可有效降低集團資金成本，提高未來獲利，且集團流動比率將攀升，負債比率也會下降，可優化財務結構。

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