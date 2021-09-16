路透：吉利擬推動Volvo上市 估值或達200億美元

路透社週三 (15 日) 引述 3 位消息人士報導，吉利控股集團計畫 9 月底讓旗下瑞典品牌 Volvo 於瑞典掛牌上市，目標估值約 200 億美元，可望創下今年歐洲最大 IPO。

事實上，早在 2018 年，吉利就試圖安排 Volvo 上市，但最終以貿易緊張局勢與汽車股低迷為由，將 Volvo 的 IPO 計劃延後。

路透社報導指出，這筆交易將由高盛和瑞典北歐斯安銀行 (SEB Bank) 牽頭，法國巴黎銀行 (BNP Paribas)、滙豐(HSBC) 與卡內基投資銀行等參與。

3 位消息人士對於 Volvo 目標估值的看法不一，其中 1 位認為約莫落在 200 億美元，另 1 位認為可能落在 200 億至 300 億美元，最後 1 位稱，按照營收前景來看，160 億美元的估值可能較為實際。

有分析師認為，200 億美元的估值相當於 Volvo 純益的 6-7 倍，雖然與同業相當，但對 Volvo 來說，這個水平似乎過高。

NordLB 汽車分析師 Frank Schwope 表示，隨著後疫情時代的強勁反彈力道消退，Volvo 的純益率不太可能延續上半年的強勁表現，因此，他預計估值範圍可能落在 100 億至 150 億美元。

針對上述報導，Volvo、高盛和 SEB 均拒絕發表評論，吉利未回應評論請求。