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首爾單日新增確診創高 近7成市民完成一次疫苗接種

鉅亨網編譯陳達誠
首爾單日新增確診創高 近7成市民完成一次疫苗接種 (圖片：AFP)
首爾單日新增確診創高 近7成市民完成一次疫苗接種 (圖片：AFP)
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南韓首爾COVID-19單日新增確診新高疫苗陽性率

據《韓聯社》15 日 (週三) 報導，南韓首爾的新冠肺炎 (COVID-19) 單日新增確診人數創下新高，在 9 月 14 日當天新增 808 例確診，不僅大幅超越上 (8) 月 24 日的 677 人紀錄，同時也突破了 800 人大關。首爾截至目前有 67.4% 的民眾、已接受過一次 COVID-19 疫苗接種。

自從新冠肺炎的第四波疫情在今年 7 月於南韓國內爆發以來，首爾的單日新增確診案例就屢創新高，接連在 7 月 6 日 (582 人)、7 月 13 日 (637 人)、8 月 10 日 (660 人)、8 月 24 日 (677 人) 創下了新高紀錄。而在這回更是一口氣跳過 700 人關卡，直接來到 808 人、同時寫下歷史新高。

首爾在本 (9) 月 7 日到 11 日的這段期間，新冠肺炎的單日新增確診案例都落在 650 人以上。而之後由於週末假期的關係、使得檢測數量減少，這也讓單日新增確診數字短暫放緩；然而在檢測數量恢復到平日水準之後，9 月 14 日的確診人數也因而出現快速攀升。

以每天的檢測數量來看，在 9 月 12 日有 4 萬 179 人，在 9 月 13 日有 7 萬 8005 人、增加將近一倍。

另外就陽性率來看，9 月 8 日至 14 日之間的一週期間、平均為 1.1%，較前一週 (9 月 1 日至 7 日) 的平均 0.8% 高出 0.3%。

截至目前，首爾當地的累計確診人數達 8 萬 8364 人，累計死亡人數達 612 人；完成一次疫苗接種的比例達 67.4%，完成兩次疫苗接種的比例達 39.9%。

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