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輝瑞稱施打第三劑疫苗防護力可達95% 美FDA：必要性有待商榷

鉅亨網編譯段智恆
輝瑞稱施打第三劑疫苗防護力可達95% 美FDA：必要性有待商榷(圖片：AFP)
輝瑞稱施打第三劑疫苗防護力可達95% 美FDA：必要性有待商榷(圖片：AFP)
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輝瑞新冠疫苗第三劑保護力FDA以色列數據疫情病毒產業疫苗

美國食品藥物管理局（FDA）審查輝瑞申請全美施打第三劑疫苗的結果即將出爐，輝瑞周三（15 日）引用以色列接種數據表示，第三劑疫苗可將隨時間減弱的防護力回復至 95%。FDA 目前持保留態度，認為第三劑或許尚無接種必要。

輝瑞周三發表一份長達 52 頁的報告表示，雖然疫苗有效性會隨時間推移而減弱，但施打第三劑疫苗可以產生類似第二劑疫苗施打後的效果，讓減弱的防護力回復至 95%。該項數據是從 7 月 1 日至 8 月 30 日前間收集，當時以色列正逢變種病毒 Delta 肆虐。

輝瑞表示，第三劑的副作用類似第二劑，不過對年輕人影響較大，而且反應都是輕微或中度。

根據輝瑞第三劑疫苗的第三期試驗報告，約 300 名 18 歲至 55 歲之間的受測者中，有 63.7% 的人感到疲勞、48.4% 的人感到頭痛、39.1% 的人出現肌肉痠痛。

報告也稱，第三階段的受測者中，沒有出現過敏反應、顏面神經麻痺、闌尾炎、心肌炎、心包膜炎案例。

輝瑞數據尚未經過審查 引 FDA 質疑

不過 FDA 卻拒絕對是否需要接種第三劑疫苗表態，因為根據該機構周三公布的一份 23 頁報告顯示，輝瑞的相關研究報告尚未經過獨立審查與核實，其中包括以色列的數據，FDA 將於本周五疫苗和相關生物產品諮詢委員會 (VRBPAC) 會議上針對輝瑞的研究報告與數據做出總結。

FDA 內部人員表示，輝瑞的數據是根據觀察性研究得出，但研究結果不一，而且觀察性研究並不符合正式臨床試驗標準，此外，施打第三劑的好處取決於相較前兩劑施打後減少疾病的程度，如果前兩劑疫苗非常有效，那麼第三劑疫苗效力「可能更有限」。

FDA 說：「整體來說，數據顯示美國授權接種的疫苗，仍有效保護美國的接種者免於染疫後演變成重症或死亡。」

FDA 內部人員補充說，施打第三劑疫苗的風險也需列入考慮，目前還不清楚施打後是否會增加心肌炎的風險。

輝瑞 (PFE-US) 周三收盤上漲 0.13%，每股報 44.77 美元，BioNTech(BNTX-US) 股價勁揚 6.08%，每股報 355.25 美元

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