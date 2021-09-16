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美散戶買盤減弱 分析師示警恐現大規模拋售

鉅亨網編譯段智恆
美散戶買盤減弱 分析師示警恐現大規模拋售 (圖片：AFP)
美散戶買盤減弱 分析師示警恐現大規模拋售 (圖片：AFP)
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散戶美國股市投資機構Vanda Research買盤ETF拋售

追蹤散户交易的研究公司 Vanda Research 周三（15 日）表示，今年股市修正期間，散戶都會湧進市場抄底，然而，數據顯示散戶買盤正在減弱，股票拋售的可能性升溫。

Vanda Research 策略師 Ben Onatibia 和 Giacomo Pierantoni 在每周報告中警告，如果大戶繼續撤退，將提高股市重跌的可能性。

報告指出：「儘管我們看到本周 ETF 買盤回升，但相較於先前的拋售規模，買盤規模略顯不足，顯示支撐股市反彈的意願正在減弱，如果機構投資人繼續拋售，恐增加更大規模拋售的可能性。」

散戶ETF買盤變化。(圖片來源：Vanda Research)
散戶 ETF 買盤變化。(圖片來源：Vanda Research、Bloomberg)

羅賓漢 (HOOD-US) 等線上交易 App 的蓬勃發展，加上疫情催生的交易熱潮，促使大量散戶在今年不同時機點買入 ETF。

Vanda Research 表示，截至周二 (14 日) 的 5 天內，散戶的 ETF 買進規模達 6.57 億美元，但 7 月至 8 月這段修正期間的買進規模，較當前高出 35%-100%。

雖然假期結束、新學期開始等季節性因素，都可能是影響散戶買盤的原因，但另一項令人擔憂的跡象在於散戶正持續集中買進科技股。

策略師說，科技股的優異表現有兩個不同階段，第一輪通常是由機構投資人所推動，他們會在估值具有吸引力時進場，接著散戶投資人會因害怕錯失良機而跟進，帶動第二輪的優異表現。

策略師認為，這一切代表著領導股市的力量即將翻轉。

(本篇文章不提供合作夥伴轉載)

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