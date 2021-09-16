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〈貴金屬盤後〉Fed會議前 黃金持續盤整 回吐昨日漲幅

鉅亨網編譯許家華
〈貴金屬盤後〉Fed會議前 黃金持續盤整 回吐昨日漲幅 (圖片:AFP)
〈貴金屬盤後〉Fed會議前 黃金持續盤整 回吐昨日漲幅 (圖片:AFP)
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黃金白銀貴金屬Fed

週三 (15 日) 交易，黃金期貨價格自昨日登上的近 2 週最高收盤價下滑，為 3 個交易日來首次收低，幾乎回吐週二全部的漲幅。

週二公布的美國通膨數據 (CPI) 證實對貴金屬價格有支撐力，令美元走跌之際，將貴金屬價格推升至 9 月初以來最高收盤價。

美政府週二公布，8 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.3%，較 7 月升幅 0.5% 下降，且低於預期。根據《華爾街日報》調查，經濟學家先前估計，8 月 CPI 上升 0.4%。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，Fed 縮表的不確定性是黃金最重要的一個因素，在我們尚未有明確了解前，黃金價格可能會持續在盤整區域內。」

觀察經濟數據可明顯看出，Fed 下週會議沒有太大「必須表態」的壓力，但交易者仍相信，今年仍將逐步削減每月購債規模。

因此，「現在對金價來說，最重要的事件是下週的會議，在此之前，金價可能仍會持續其洗盤走勢。」Aslam 說。

  • 12 月交割的黃金期貨價格下跌 12.30 美元或 0.7%，收每盎司 1794.80  美元

週二該黃金期貨價格大漲 12.7 美元或 0.7%，收 1807.10 美元，創交易最活躍期貨自 9 月 3 日以來最高收盤價。

  • 12 月交割的白銀期貨價格下跌 8 美分或約 0.4%，收每盎司近 23.80 美元，同樣吐回昨日全部漲幅。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，2021 年的通膨上升與 1970 年代的水準相差甚遠，但隨著能源價格飆升，通膨正走向全球，但黃金還沒做出反應。」

他認為，貴金屬市場目前而言很明顯仍認同央行官員的觀點，即通膨飆升是暫時的。然而，如果這種能源爭奪持續下去，且冬季燃料危機再次導致通膨上升，那麼「今日 1800 美元的黃金在未來看起來可能會很便宜。」

與此同時，一些分析師表示，Fed 下週會議可能不會提供投資者盼望的明確訊息。

「投資者確實在等待 Fed 公布更清楚的縮表時間點，但 9 月的會議恐難實現，這將讓債券購買規模維持現狀，等待更明確的方向。」Kinesis Money 分析師 Carlo Alberto De Casa 在每日研究報告中寫道。

美政府週三公布，8 月份商品成本 10 個月來首次下降，進口價格指數下降 0.3%。

另外，紐約 Fed 的帝國商業狀況指數 9 月上升 16 點至 34.3。然而，根據《華爾街日報》的一項調查，先前經濟學家僅預期該指數升至 17.2。

美國 8 月工業生產上升不到 0.4%，產能利用率攀升至 76.4%，為 2019 年 12 月以來的最高水準。

ICE 美元指數下降 0.1% 至 92.53。昨日下滑的 10 年期公債殖利率回升至 1.311%。

本週迄今，黃金保持溫和上漲，而美元和美國公債殖利率走低。

其他金屬商品
  • 12 月交割的銅期貨價格上漲 2%，收近每磅 4.41 美元
  • 10 月交割的白金期貨價格下跌 0.9%，收每盎司 930.50 美元
  • 12 月交割的鈀金期貨價格上升 0.8%，收每磅 1991.60 美元
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