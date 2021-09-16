波音看長多市場不領情 華爾街：撿便宜時機還未到

波音 (BA-US) 上調未來 20 年的預期交貨量，但從股價來看市場顯然不領情，華爾街周三 (15 日) 示警，波音股價還不到撿便宜的時機，反而存在價值陷阱，看空波音短期股價表現。

波音股價在 3 月達到近期高點，迄今下跌 23%，處於熊市。過去一個月則累計下跌 9%，成為道瓊工業平均指數中表現最差的股票。

自 2018 年末兩起 737 Max 發生空難以來，波音股價一直無法走出泥沼。

Joule Financial 投資長 Quint Tatro 表示，儘管波音預期未來幾十年訂單量會上升，但不能改變波音帳面價值轉為負值的事實，考量到波音完全取消發放股利，投資人即便等上 10、20 年，可能也不會得到任何報酬。

近年股市大跌往往吸引價值投資人進場尋找便宜貨，但 Tatro 示警：「很多人可能認為波音是價值進場時機，但我倒認為是價值陷阱，我會等待當前真正出現本質上的變化， 才是介入的機會。」

New Street Advisors 的創辦人 Delano Saporu 也認為，波音的長期前景並沒有改變市場看空的觀點，短期肯定不會更多利多消息，反而還有很多麻煩，未來可能需要看到商用飛機需求恢復到疫情前的水平，才能讓波音股價迎來利多。