美銀14大新興科技投資主題 6G、電池技術、元宇宙入列
美國銀行 (BofA) 策略師列出最新「射月」科技投資名單，包括 6G 網路、垂直起降飛行車、元宇宙 (metaverse)、下一代電池、綠色採礦等，都被視為可能孕育出下一個蘋果或亞馬遜的產業。
美銀全球主題性投資研究部門主管 Haim Isreal 等策略師的名單如下：
- 6G 電信網路
- 情感辨識人工智慧 (Emotional artificial intelligence)
- 人機介面 (Brain computer interfaces)
- 仿生人 (Bionic humans)
- 永生 (Immortality)
- 合成生物學 (Synthetic biology)
- 無線電力 (Wireless electricity)
- 全息攝影 (Holograms)
- 元宇宙 (Metaverse)
- 垂直起降飛行車 (Electric vertical takeoff and landing flying cars，eVTOL)
- 海洋科技 (Oceantech)
- 下一代電池 (Next generation batteries)
- 綠色採礦 (Green mining)
- 碳捕捉與儲存 (Carbon capture and storage)
14 種「射月」技術中，以 6G 網路成長潛力最可觀，超過 120%。垂直起降飛行車 (eVTOL) 以約 70% 居次，接下來為碳捕捉和永生，兩者潛力不相上下。
美銀表示，這 14 個領域的市場規模目前僅約 3,300 億美元，但將以平均 36% 的複合年均成長率擴張，到 2030 年代達到 6.4 兆美元，投報率遠勝標普 500 成分股過去 6% 的複合年均成長率。
美銀預測呼應了投資人對新興領域日益高漲的興致。被譽為「女股神」的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wook) 以投資新興科技著稱，她管理的方舟創新 ETF 今年共吸引 420 億美元資金流入，超過過去一年總額。
但投資早期創新者往往伴隨著風險，這些公司可能久久無法獲利，或股價波動劇烈。例如高盛追蹤創新領域未獲利科技公司的一項指數，今年稍早曾重挫近 40%，至今尚未收復所有失土。
美銀表示，觀察過去智慧手機和再生能源帶來的變革，新科技改變人類生活的速度往往超乎專家想像。從標普 500 成分股企業的「壽命」來看，1958 年企業平均可生存 61 年，到 2016 年已經大幅縮短到 24 年，在 2027 年前將只剩 12 年。
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