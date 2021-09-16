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盤前財經大事搶先讀2021年09月16日

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盤前財經大事搶先讀2021年09月16日
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台股台股盤前中鋼iPhone 13IC 設計
今日操盤前瞻

台灣無薪假統計

美國上周初領失業金人數

除權息：台積電、華南金、上銀、雲品、南六、順德、士電、榮星等

路透：吉利擬推動 Volvo 上市 估值或達 200 億美元

路透社週三 (15 日) 引述 3 位消息人士報導，吉利控股集團計畫 9 月底讓旗下瑞典品牌 Volvo 於瑞典掛牌上市，目標估值約 200 億美元，可望創下今年歐洲最大 IPO。閱讀全文...

美散戶買盤減弱 分析師示警恐現大規模拋售

追蹤散户交易的研究公司 Vanda Research 周三（15 日）表示，今年股市修正期間，散戶都會湧進市場抄底，然而，數據顯示散戶買盤正在減弱，股票拋售的可能性升溫。閱讀全文...

iPhone 13 等新品陸續登場 蘋果不漲反跌 1%

蘋果 (AAPL-US) 在美國當地周二（14 日）舉辦秋季新品發表會，由 iPad 和 iPad Mini 打頭陣，接著 Apple Watch Series 7 和眾所矚目的 iPhone 13 系列登場，不過蘋果股價延續新品發表會當天表現不佳的傳統，終場收挫近 1%。閱讀全文...

全球前十大 IC 設計 Q2 排名 聯發科穩居第四

研調機構 TrendForce 昨 (15) 日指出，由於半導體產能供不應求，進一步推升晶片價格上漲，全球前十大 IC 設計業者第二季營收總計達 298 億美元，年增 60.8%，其中，台廠表現亮眼，聯發科 (2454-TW) 與聯詠 (3034-TW) 年增率皆超過 95%，居全球第四及第六名。閱讀全文...

設備清洗產能供不應求 世禾新產能投產迎成長動能

隨著晶圓廠稼動率滿載，設備零組件委外清洗需求大增，加上台積電先進製程推進，世禾 (3551-TW) 產能供不應求，為滿足客戶訂單，成都新廠已開始試機，新竹光復二廠則預計明年首季投產，新產能陸續投產，將啟動新一輪成長動能。閱讀全文...

台積電等 13 檔個股今除息 指數估蒸發 25 點

台積電 (2330-TW) 等 13 檔個股今 (16) 日除息，預估指數將減少約 25.7 點，光是權王台積電除息，市值就減少約 713 億元，占發行量加權指數約 23.3 點。閱讀全文...

法人匯出投資 國銀 8 月人民幣存款餘額終結連 2 升

台灣央行昨 (16) 日公布 8 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 8 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共 2378.37 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月下滑 41.68 億元，減幅 1.72%，在連 2 升後轉為下滑，主要因素在於法人匯出人民幣至海外做投資。閱讀全文...

今年第五度買進 宏碁董座陳俊聖 8 月再增持自家股票 400 張

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 對下半年筆電市況、營運不看淡，根據公開資訊觀測站資料，董事長暨執行長陳俊聖 8 月再度加碼自家持股，透過旗下木實投資買進 400 張，為今年第五度買進自家股票，累計今年已買進 1400 張，共同營運長黃資婷 8 月也同步加碼 60 張持股。閱讀全文...

中鋼 10 月盤價開平 Q4 季盤走揚 平均漲幅 1.32%

中鋼 (2002-TW) 昨 (15) 日開出 10 月月盤及第四季季盤，月盤全面平盤，季盤除了低碳棒線平盤外，其餘每公噸調漲 1500 元，整體開出平高盤，平均漲幅 1.32%。閱讀全文...

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