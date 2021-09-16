【龍哥講股教室】關注高速傳輸、矽智財IP、載板

台股面臨中秋連假，下周一和二都不會開盤，這時候不太可能會有資金願意進場拉抬，所以區間震盪機率較大，操作要謹慎一點，觀察不要跌破 17122 點，就是多方控盤，目標前高 18034 點。

台股資金輪動，傳產和電子輪動，操作上就要有耐心，現在資金簇擁化學材料和塑化，不過短線急漲乖離大，股價容易震盪，不建議追高，拉回再佈局，可以留意中華化 (1727-TW)，永光 (1711-TW)，光洋科 (1785-TW)，長興 (1717-TW)；電子股關注高速傳輸 IC 和矽智財 IC，文章後面會有詳細分析。

大家可能會發覺，每天的龍哥講股教室大同小異，這是正常的情況，因為盤勢規劃與主力股狀況並不會變來變去，每天變來變去的規劃與分析，那是看圖說故事，一點價值都沒有，大家要會判斷喔。

台股 8 月份大跌，尊龍操盤系統的波段空單抱緊緊，大賺千點行情，電腦期貨會員大賺 + 101 萬，龍哥也不知道台股會這麼弱，但是沒有想到的行情一樣可以大獲利，再來台股大幅度反彈，龍哥一樣沒有預估到這麼強勢，不過尊龍操盤系統沒有缺席，期貨波段多單又賺 + 84 萬；選擇權四大核心策略連續賺 3X 周，龍哥真的不知道連續幾周了，妥善運用期貨和選擇權可以增加績效。

航運：

航運基本面沒有問題，等待技術面的轉強，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)，萬海 (2615-TW)，陽明 (2609-TW) 醞釀止跌，以長榮為例，拉出下影線，想要打腳，站上 126 元才會有正式止跌訊號，才會再一次展開「反彈行情」，想要了解更詳細的操作，建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

鋼鐵：

鋼鐵是產業結構性的改變，中國和俄羅斯都管制出口，為什麼？因為全球鋼鐵需求超級滿，鋼鐵產品漲翻天。指標股看中鋼 (2002-TW)股價過 38.5 元有底部型態，鋼鐵股春天來了，只是鋼鐵股的股性比較不好，不要追價，以拉回佈局為主，觀察大成鋼 (2027-TW)，精鋼 (1584-TW)，中鴻 (2014-TW)，春源 (2010-TW) 等等。



電子：

新唐 (4919-TW) MCU 產業面還是供不應求，投信結帳，持續賣超，當然不要接刀子，觀察投信賣超但是股價沒有破低點的話，才有機會反轉，建議大家每天鎖定龍哥的節目 (https://lihi1.com/UOB7n)。

龍哥 5 次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 200%，這是賺兩倍的概念，100 萬就變成 300 萬，夠漂亮吧。

台股指標看半導體概念，手機以及車用；可以觀察可以觀察聯電 (2303-TW)、漢磊 (3707-TW)，欣興 (3037-TW) ，台光電 (2383-TW)， 全新 (2455-TW)，穩懋 (3105-TW) 等，例如，iphone 要發表新機，其他廠商也會發表新機，會帶動換機潮，手機相關個股可以注意，例如，宏捷科 (8086-TW) 是手機 PA 功率放大器，另外還切入第三代半導體碳化矽和氮化鎵材料，開始出貨，兩大成長引擎會帶動營收和獲利，投信賣超中，不要接刀子，觀望籌碼沉澱。

聯電 (2303-TW) 未來展望佳，產能滿載，訂單看到明年底，龍哥在 8/23 告訴大家，聯電股價跟著大盤修正到季線附近，站回月線要再度挑戰前波高點，聯電後面是不是創高了，再度驗證，這才叫做領先市場，未來還是看漲，不知道如何選股的朋友，就直接投資晶圓雙雄，台積電 (2330-TW) 和聯電 (2303-TW)。

晶圓代工訂單滿，誰下單給晶圓代工？答案就是 IC 設計，基本上到年底的需求還是很滿，法人佈局 M31(6643-TW)，創惟 (6104-TW)，晶焱 (6411-TW)，矽力 (6415-TW)，創意 (3443-TW)，智原 (3035-TW)，信樺 (5274-TW)，威鋒電子 (6756-TW)，譜瑞 (4966-TW)，祥碩 (5269-TW)，世芯 (3661-TW) 等。

晶焱 (6411-TW) 夠驚艷吧，先前直接大公開搶錢計畫第三檔的主力股，股價創下新高，龍哥在連線和節目上一直跟大家分析靜電防護 IC，未來電子產品電子系統越來越多，就要用到更多的靜電防護 IC，所以晶焱的營收和獲利就會持續成長，投信從 7 月買到現在，籌碼穩定，可以持續留意。

多留意高速傳輸 IC，未來什麼東西都要高速，像手機網路速度從 3G 到 4G 再到 5G，傳輸速度要從 USB2.0 到 USB3.0 再到 USB4.0，今年就是高速元年，一定要關注，像創惟 (6104-TW)，威鋒電子(6756-TW)，祥碩(5269-TW)，譜瑞(4966-TW) 等；另外觀察 IP 矽智財的部分，後面很多公司的授權金都會越收越多，毛利率又高，獲利成長空間大，例如，世芯 (3661-TW)，創意(3443-TW)， M31(6643-TW)，智原(3035-TW)，愛普(6531-TW) 等。

ABF 載板，今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，指標先看景碩 (3189-TW)，股價創下近期新高，再度驗證，搶錢計畫第一檔順利開胡，直接大獲利，股價拉回到月線，投信持續買超，這就是籌碼穩定股，股價屬於偏多趨勢。

營收飆速王，龍哥很早就公開是 LED 驅動 IC 的聚積 (3527-TW)，，Mini LED 應用為 TV 和 APPLE 筆電和平板，長期趨勢看好，賣一顆 LED 就需要一個驅動 IC，所以 LED 賣越多，聚積就賺越多；龍哥從 150 元推薦操作，最高漲到 279 元，大漲 80%，了解產業面，領先市場提早佈局就可以簡單獲利，近期股價回測中，不過外資一路買，籌碼穩定，留意止跌訊號；另外還可以觀察惠特 (6706-TW)，一詮 (2486-TW)。

車用：

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

電池就是未來的主流，美琪瑪 (4721-TW) 大漲後，測試月線支撐，還是多方格局，還可以注意 (4739-TW) 與聚和 (6509-TW)。其餘像導線架，連接線等等都可以關注，例如順德 (2351-TW)，健和興 (3003-TW)，同欣電 (6271-TW) 等。

搶錢計畫持續搶錢，，搶錢第四檔獵豹速度和第五檔矽智財之王，今天再多搶一檔 IP 鱷魚，兇猛大咬獲利，不要錯過。



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