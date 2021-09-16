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小鵬P5亮相 10月底交車

鉅亨網編輯江泰傑
小鵬P5亮相 10月底交車(圖片:AFP)
小鵬P5亮相 10月底交車(圖片:AFP)
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小鵬汽車人民幣P5P7AI個資晶片

周三 (15 日) 小鵬(XPEV-US) P5 上市，根據續航和搭載軟體版本不同，共分為 6 款車型，售價人民幣 15.79 萬元～人民幣 22.39 萬元，10 月底開始啟動交付。不過美股收盤沒有太大起色，股價下滑 0.9%。

小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地表示，與中國其他同類型智慧汽車相比較，P5 價錢很有競爭力，不過提到 P5 的毛利率可能較高階智慧汽車 P7 略低。同時，市場出現晶片及電池供應問題，但公司有信心可以維持完成預計的交車數量。他又稱，未來有意將 P5 推廣到歐洲市場，但暫時無意進軍美國。

顧宏地稱進軍到歐洲的 P5，會確保能用外語進行語音操控等功能，加上輔助駕駛等功能需要精確的地圖，直言這些外語相關功能的進度較生產汽車慢。

顧宏地提到，市場的晶片供應短缺問題最快明年上半年才能解決，但有信心其晶片及電池的庫存能應付明年 P5 及 P7 的預計交付數量，公司也有探討不同方案以應對情況出現變化。

被問到中國政府加強個資管理的憂慮，顧宏地認為針對 AI 及數據管理是極之重要，政府推出監管框架是好事，讓產業更清楚如何執行，並變得更有競爭力。顧宏地提到，進軍歐洲市場時，會遵守當地法規，海外用戶數據只會儲存在當地。
 

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