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〈陸港盤後〉澳門博奕恐修法 博奕股嚇崩 恒指受類下挫1.8%

鉅亨網編輯江泰傑
〈陸港盤後〉澳門博奕恐修法 博奕股嚇崩 恒指受類下挫1.8%(圖片:AFP)
〈陸港盤後〉澳門博奕恐修法 博奕股嚇崩 恒指受類下挫1.8%(圖片:AFP)
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上證深證創業板人民幣A股H股恒生恒科指

周三 (15 日) A 股三大指數開低後走勢分歧，上證在採掘、證券類股的拉抬之下，指數一度由黑翻紅。而深證與創業板指則是維持近期弱勢整理的走勢。

午盤後，金融類股轉弱，上證回跌至平盤之下，不過在石油類股上揚的支撐之下，上證僅收小黑。

今日滬深兩市成交金額第 41 個交易日破兆，達人民幣 1.35 兆元，日減 10.5%。

港股方面，由於澳門政府就修改博奕法制度公開諮詢，修改內容包含取消副牌制度，同時政府可能介入董事會運作，此外股東進行利潤分配，須符合特定要件及得到政府許可。而在這個利空消息拖累下，恒指開低後一路向下探低。

不過在市場人氣低迷之下，科技類股持續被當成提款機，投資人不知道何時又再度會有利空政策公布，加上美股又在修正，在現金為王的市場氛圍之下，高風險族群受創最深。

博奕類股全面躺平，金沙中國 (1928-HK) 崩跌 32.5%、銀河娛樂 (27-HK) 大跌 20%。科技類股方面，騰訊 (700-HK) 重挫 4.1%、阿里巴巴 (9988-HK) 下跌 2.7%。

資料來源:鉅亨網
資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.17%，報 3656.22 點；科創 50 指數下跌 0.87%，報 1384.52 點；深證成指下滑 0.61%，報 14536.31 點；創業板指下挫 1.12%，報 3200.4 點。

恒生指數下挫 1.84%，報 25033.21 點、恒生科技指數重挫 3.14%，報 6298.09 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 21.39 億元，其中滬股通買超人民幣 25.25 億元，深股通賣超人民幣 3.86 億元。

法人觀點

東吳證券認為，上證跌破 3700 點整數關卡，重回 3660 點附近，在盤整後上證後勢仍有機會再試前高。目前市場資金有再度向科技成長等類股流進的跡象，低檔科技股開始出現一定幅度的反彈。同時，部分太陽能及軍工品種也回跌至波段低點，投資人可適當把握短線反彈機會。
 

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