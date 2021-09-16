顛覆傳統影音 串流平台異軍崛起

在串流媒體當道的今天，還記得百視達（Blockbuster）及淘兒唱片（Tower Records）嗎? 景順投信指出，民眾消費活動從線下轉進線上，尤其新冠疫情更是加快了消費者在娛樂方式轉變的速度，也帶來更多新的投資機會。

實體影音業者不敵網路串流媒體趨勢而漸漸式微，許多消費者在享受到串流媒體極為便利與個人化的用戶體驗後，就難以回到過去，並發展出新型態的消費模式，最大的驅動力之一便是智慧型手機上網普及率超越個人電腦。

景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 分析，2015 年開始全球智慧型手機上網普及率開始超越個人電腦，根據 eMarketer 統計，從 2010 年起至 2020 年，美國成年人每天使用智慧型手機瀏覽媒體內容的時間比重，也迅速從 5% 上升至 37%，透過智慧型手機的連線能力，人們便可以不受時空限制進入追劇、聽音樂的舒壓世界。

行動上網熱改變了消費娛樂方式

資料來源： ITU、美國銀行估計、景順估計，資料截至 2021 年 2 月。僅供說明使用，估計資料基於當前市況作出，或有變動，恕不另行通知。

此外，疫情也加速數位化腳步，追劇、聽音樂成為許多人打發時間及轉移焦慮的寄託，根據市場研究公司尼爾森 (Nielsen) 今年六月最新的數據顯示，疫情期間民眾尋找居家娛樂替代品，消費者從傳統付費電視紛轉向串流媒體平台，未來的商機有多大？根據統計，全球串流媒體訂閱用戶在 2025 年將達到 14 億人，是 2019 年的一倍，也讓越來越多的企業進軍這個市場。

在串流音樂方面，除了深受年輕一代喜愛的支持外，Ido Cohen 表示，新科技帶來破壞式創新後，營造出新的生態系，培養串流、下載等數位音樂消費模式，以全球音樂產業 2020 年的營收為 215 億美元來看，串流音樂營收就占 62%，已成為主要收入來源，就連蘋果、谷歌、微軟等公司也覬覦這塊音樂大餅。

景順環球消費趨勢基金領先掌握趨勢，投資團隊觀察到疫情明顯改變全球消費行為，投資組合中三分之二以數位化生活方式主題為主軸，串流媒體是長期布局的核心產業之一，顛覆一般市場對消費主題基金的印象。

Ido Cohen 指出，科技正快速改變消費者習慣，隨著新星崛起，產生了贏家與輸家，新冠疫情更加速這股趨勢，這些受惠於科技變革並透過破壞性創新來實現成長的公司，應可望領先依賴 GDP 增長的公司，也能替投資人帶來長線獲利契機。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。以上提及公司名稱僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。Inv21-0386